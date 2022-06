Bani și Afaceri Țările lumii cu cea mai mare creștere economică din acest an și ce state din Africa vor fi peste România De Daniel Ionașcu,

Creșterea economică va decelera la nivel mondial de la 6,1% în 2021 la 3,6% în 2022 și 2023, scrie publicația economică Advisor Channel, care citează datele Fondului Monetar Internațional (FMI). Platforma media a fost înființată în 2020 de New York Life Investments, care are sub oblăduire active de 650 miliarde de dolari, și de Visual Capitalist - o companie media.