IFA 2025: Lenovo lansează consola Legion GO 2 și laptopuri noi de gaming cu procesoare AMD și Intel

Printre noutăți se numără modele Legion și LOQ cu procesoare AMD, monitoare și aplicații dedicate, precum și noua consolă Lenovo Legion Go și laptopul Legion Pro 7.

Lenovo Legion GO 2

Consola portabilă de gaming Lenovo Legion Go vine la pachet cu Windows 11. Aceasta are un ecran OLED de 8,8 inci cu rată de refresh variabilă de până la 144Hz.

Device-ul integrează procesorul AMD Ryzen Z2 Extreme și oferă până la 32GB memorie RAM. Controllerele detașabile Legion TrueStrike au un design ergonomic nou și pot fi folosite în mai multe moduri.

Lenovo lansează noi device-uri de gaming la IFA 2025. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Acestea includ butoane personalizabile și joystick-uri cu efect Hall pentru control precis.

Monitoare noi de gaming

Noua gamă de monitoare Legion include modele cu ecrane OLED de 31,5 și 26,5 inci. Acestea oferă rate de refresh de până la 240Hz și timp de răspuns de 0,03 ms.

Monitoarele au suport pentru Dolby Vision, HDR și AMD FreeSync Premium Pro.

Avem parte și de ochelari inteligenți

Lenovo a anunțat și un update pentru ochelarii Legion Glasses Gen 2. Aceștia vor primi suport pentru modul 3D în peste 20 de jocuri populare, lista urmând să fie extinsă.

De asemenea, laptopul de gaming Lenovo Legion Pro 7 2025 integrează acum cel mai nou procesor AMD Ryzen 9 9000 HX și placă grafică NVIDIA GeForce RTX 5080.

Laptopul are un ecran OLED de 16 inci cu rată de refresh de 240Hz.

Lenovo continuă să lanseze și PC-uri de gaming preconfigurate

PC de gaming Lenovo LOQ Tower 26ADR10 este primul PC tower de gaming Lenovo LOQ. Acesta este echipat cu procesoare AMD Ryzen seria 8000 și plăci grafice NVIDIA seria 50.

PC-ul oferă până la 64GB RAM și 4TB stocare SSD.

Noile device-uri de gaming Lenovo vor fi disponibile în curând pe piețele din întreaga lume, inclusiv România. Acestea vin cu diverse opțiuni de garanție și suport tehnic, în funcție de model și regiune.

Prețuri și disponibilitate pentru noile device-uri de gaming de la Lenovo lansate la IFA 2025

Lenovo Legion Go va fi disponibil începând cu luna septembrie 2025, cu un preț de pornire estimat de 999 euro.

pornire estimat de 999 euro.

Lenovo Legion Pro 7 cu procesoare AMD Ryzen 9000 HX va fi disponibil începând cu luna octombrie 2025, cu un preț de pornire estimat de 2.899 euro.

luna octombrie 2025, cu un preț de pornire estimat de 2.899 euro.

Monitorul Lenovo Legion Pro 32UD-10 va fi disponibil începând cu luna noiembrie 2025, cu un preț de pornire estimat de 899 euro.

preț de pornire estimat de 899 euro.

Monitorul Lenovo Legion Pro 27UD-10 va fi disponibil începând cu luna octombrie 2025, cu un preț de pornire estimat de 859 euro.

preț de pornire estimat de 859 euro.

Monitorul Lenovo Legion Pro 27Q-10 va fi disponibil începând cu luna noiembrie 2025, cu un preț de pornire estimat de 599 euro.

de pornire estimat de 599 euro.

Lenovo LOQ Tower 26ADR10 va fi disponibil începând cu luna octombrie 2025, cu un preț de pornire estimat de 999 euro.

pornire estimat de 999 euro.

