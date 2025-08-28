Incendiul uriaș a izbucnit la fostul restaurant Mărul de Aur, care a mai ars și în luna decembrie 2024.

Reprezentanții ISU B-IF au trimis un mesaj RO-Alert către oamenii care se află în zona Calea Victoriei din București.

„Incendiu major cu degajări mari de fum produs la un restaurant dezafectat – zona Calea Victoriei. Ocoliți/Evitați zona. Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se arată în mesajul de urgență trimis de pompieri.

Norul uriaș de fum care se ridică deasupra restaurantului Mărul de Aur este vizibil de la câțiva kilometri, în București.

Pompierii ISU B-IF s-au deplasat la fața locului cu mai multe echipaje de stingere pentru a stinge flăcările uriașe.

Informații în curs de actualizare.

