Clădirea Guvernului, în flăcări după doborârea unei drone

Reuters a relatat, citând martori oculari, că deasupra clădirii principale a Guvernului, aflate pe strada Hrușevski, se ridica un fum dens. Publicația ucraineană Suspilne a scris, la rândul ei, că imobilul a fost cuprins de flăcări după sosirea echipelor de intervenție.

„În districtul Pechersk, în urma probabilă a doborârii unui UAV, a izbucnit un incendiu în clădirea guvernamentală. Pompierii lucrează la fața locului”, a transmis Kliciko.

Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, a confirmat, la rândul său, că „un incendiu a izbucnit la ultimul etaj al unei clădiri administrative din districtul Pechersk”.

Victime: un nou-născut printre cei uciși

Primarul Kliciko a precizat că mai multe incendii au izbucnit în capitală după loviturile cu drone și rachete, afectând clădiri rezidențiale și zone administrative. Pe lângă Kiev, atacurile rusești au vizat și orașele Kremenciuk și Krivoi Rog, din centrul țării, precum și Odessa, în sud. Oficialii ucraineni au anunțat că bilanțul atacurilor din noaptea de sâmbătă spre duminică a ajuns la trei morți și 18 răniți. Printre victime se află un nou-născut și două femei.

„Rusia a lovit în mod deliberat și conștient ținte civile”, a declarat Timour Tkacenko, șeful administrației militare a orașului Kiev.

Inițial, autoritățile anunțaseră un mort și 11 răniți, dar numărul victimelor a crescut pe măsură ce au fost identificate alte persoane afectate de atacuri.

