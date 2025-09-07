Clădirea Guvernului, în flăcări după doborârea unei drone

Reuters a relatat, citând martori oculari, că deasupra clădirii principale a Guvernului, aflate pe strada Hrușevski, se ridica un fum dens. Publicația ucraineană Suspilne a scris, la rândul ei, că imobilul a fost cuprins de flăcări după sosirea echipelor de intervenție.

1,000 Drones Attack



❗️🇷🇺 Kiev ablaze: enemy targets in Svyatoshynsky district engulfed in flames



⚡️ A massive fire broke out in the Svyatoshynsky district of Kiev, Ukrainian media report. As previously noted, warehouses are burning, with smoke visible from afar.



🚀 At the same… pic.twitter.com/HXkbasitnp — Zlatti71 (@Zlatti_71) September 7, 2025

„În districtul Pechersk, în urma probabilă a doborârii unui UAV, a izbucnit un incendiu în clădirea guvernamentală. Pompierii lucrează la fața locului”, a transmis Kliciko.

❗️ [ 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ]



🔸️ Cette nuit, la capitale ukrainienne Kiev a été visée par une attaque massive de drones et missiles russes. Le bâtiment du cabinet des ministres a été touché. C'est la première fois que Moscou cible un bâtiment gouvernemental. pic.twitter.com/zSWDZBBy1y — Little Think Tank (@L_ThinkTank) September 7, 2025

Șeful administrației militare din Kiev, Timur Tkacenko, a confirmat, la rândul său, că „un incendiu a izbucnit la ultimul etaj al unei clădiri administrative din districtul Pechersk”.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Victime: un nou-născut printre cei uciși

Primarul Kliciko a precizat că mai multe incendii au izbucnit în capitală după loviturile cu drone și rachete, afectând clădiri rezidențiale și zone administrative. Pe lângă Kiev, atacurile rusești au vizat și orașele Kremenciuk și Krivoi Rog, din centrul țării, precum și Odessa, în sud. Oficialii ucraineni au anunțat că bilanțul atacurilor din noaptea de sâmbătă spre duminică a ajuns la trei morți și 18 răniți. Printre victime se află un nou-născut și două femei.

Friends, it's night! Kyiv is being attacked by enemy drones, people are hiding and singing in the Kiev metro. Where the enemy tries to sow fear, strength is born. Such a people cannot be broken. pic.twitter.com/TJy7SM6cQa — Oleksandr Koval (@DigitalArtKyiv) September 6, 2025

„Rusia a lovit în mod deliberat și conștient ținte civile”, a declarat Timour Tkacenko, șeful administrației militare a orașului Kiev.

Inițial, autoritățile anunțaseră un mort și 11 răniți, dar numărul victimelor a crescut pe măsură ce au fost identificate alte persoane afectate de atacuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE