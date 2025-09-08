Focul a început cu o flacără mică, dar s-a extins rapid pe terenul cu vegetație uscată. Mai multe apeluri au fost înregistrate la pompieri.

Locuitorii din zonă au raportat întârzieri în intervenția echipajelor. Un vecin a declarat pentru Mediafax: «Ni s-a spus că sunt pe drum, dar se pare că vin cam greu».

Zona retrocedată din IOR, de aproximativ 12 hectare, a fost afectată în ultimii ani de numeroase incendii și defrișări. Există un conflict între comunitatea locală și autorități privind soarta acestui spațiu verde, potrivit sursei citate.

