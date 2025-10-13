Cel mai mare conflict din Europa

Atunci când pacea este obținută pentru o parte a lumii, aceasta oferă mai multă speranță pentru pace în alte regiuni”, a declarat Zelenski pe social media.

„Dacă o încetare a focului și pacea au fost obținute pentru Orientul Mijlociu, conducerea și determinarea actorilor globali pot funcționa cu siguranță și pentru noi, în Ucraina,” a spus el.

Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, declanșând cel mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial. Zeci de mii de persoane au fost ucise, milioane au fost forțate să își părăsească locuințele și o mare parte din estul și sudul Ucrainei a fost decimată.

Rusia a formulat cerințe dure

Trump a declarat că putea pune capăt războiului în 24 de ore, dar, în ciuda mai multor runde de discuții și a unui summit cu președintele rus Vladimir Putin, nu s-a înregistrat niciun progres semnificativ către un acord de pace.

Rusia a refuzat mai multe solicitări de încetare a focului și a formulat cerințe dure, cerând în esență Kievului să capituleze în schimbul păcii.

Liderul american a devenit din ce în ce mai frustrat de Putin în ultimele săptămâni și a declarat recent că ar putea vedea Ucraina revendicând fiecare centimetru de teritoriu cucerit de Rusia.

Controlează o cincime din Ucraina

Armata Moscovei controlează în prezent aproximativ o cincime din Ucraina, inclusiv peninsula Crimeea, pe care a capturat-o și anexat-o în 2014.

Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat, de asemenea, pe Trump să profite de impulsul dat de intermedierea încetării focului între Israel și Hamas pentru a se implica în eforturile privind Ucraina.

„Sperăm, de asemenea, că președintele american își va folosi acum influența pe care a exercitat-o asupra părților implicate în Orientul Mijlociu pentru a colabora cu noi în ceea ce privește guvernul rus”, a declarat Merz în Egipt, unde urma să participe la un summit al liderilor mondiali, inclusiv Trump. Merz a adăugat că va discuta cu Trump despre acordul privind războiul dintre Rusia și Ucraina la summit.

Donald Trump, președintele Statelor Unite, a declarat că revenirea acasă a 20 de ostatici reprezintă „o zi istorică pentru un nou Orient Mijlociu”. Declarația a fost făcută în cadrul unui discurs susținut în Knesset, parlamentul israelian, după un acord de încetare a focului în Gaza, relatează Al Jazeera.



