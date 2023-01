„Această înțelegere așteaptă să fie încheiată, dar nu există nimeni care să o facă”, a spus Donald Trump într-un discurs susținut în New Hampshire.

El a mai acuzat că puterile străine „folosesc în mod deschis cuvântul nuclear tot timpul” pentru că „nu au niciun respect pentru conducerea noastră” și a precizat că dacă revine la Casa Albă va construi un „dom impenetrabil” pentru a proteja SUA de atacurile cu rachete nucleare pe modelul sistemului de apărare aerian al Israelului – „Iron Dome”.

„Personalitatea mea ne-a ținut departe de război”, a continuat fostul președinte. „Și am mai spus-o înainte, așa ceva nu s-ar fi întâmplat niciodată cu Rusia. Putin nu ar fi intrat niciodată (n.r. – în război). Și chiar și acum aș putea rezolva asta în 24 de ore. Este atât de oribil ce s-a întâmplat. Aceste orașe sunt demolate acum”, a mai spus Donald Trump.

