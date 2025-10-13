Laude pentru liderii arabi și musulmani

Trump a mulțumit liderilor arabi și musulmani care au contribuit la eliberarea ostaticilor din Gaza.

„Am avut mult ajutor… de la oameni pe care nu i-ați suspecta, și vreau să le mulțumesc foarte mult pentru asta”, a spus Donald Trump.

El a descris acordul ca fiind „un triumf incredibil pentru Israel și pentru lume”.

În timpul discursului, Trump a fost întrerupt de mai mulți membri ai parlamentului israelian. Forțele de securitate au intervenit, evacuând protestatarii și confiscând bannerele acestora.

Printre cei care au întrerupt discursul s-au numărat Ayman Odeh și Ofer Cassif, membri ai Knessetului.

„Cantitatea de ipocrizie din plen este insuportabilă. Să-l încoronezi pe Netanyahu prin lingușire nu-l absolvă de crimele împotriva umanității comise în Gaza”, a postat Ayman Odeh într-o postare pe X, înainte de discursul lui Trump.

Critici și apeluri pentru recunoașterea Palestinei

În timpul discursului, Ayman Odeh a cerut recunoașterea statului Palestina.

„Doar prin încheierea ocupației și recunoașterea Statului Palestina alături de Israel se vor aduce dreptate, pace și securitate pentru toți”, a declarat el.

Hezbollah și Iran

Trump a afirmat că amenințarea Hezbollah asupra Israelului a fost „complet distrusă”. El a declarat că administrația sa sprijină noul președinte al Libanului în demersurile de a dezarma Hezbollah.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

În ceea ce privește Iranul, Trump a criticat acordul nuclear din 2015 semnat de administrația Obama, dar a exprimat deschiderea pentru negocieri viitoare: „Chiar și pentru Iran, mâna prieteniei și cooperării este deschisă. Vor să facă un acord. Vom vedea dacă putem realiza ceva”.

Laude pentru Netanyahu și mesajul pentru palestinieni

Președintele american l-a lăudat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru curajul de a încheia războiul.

Trump a cerut, de asemenea, președintelui israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe Netanyahu, care se confruntă cu acuzații de corupție. Această solicitare a fost primită cu aplauze de aliații lui Netanyahu din parlament.

„Alegerea pentru palestinieni nu ar putea fi mai clară. Este timpul să se concentreze pe construirea propriului popor în loc să încerce să distrugă Israelul”, a declarat Donald Trump, referindu-se la palestinieni.

El a adăugat că acum este momentul pentru pace și reconstrucție după „moarte, durere și greutăți enorme”.

Trump și-a încheiat discursul cu un apel la unitate în regiune: „Vom construi o moștenire de care toți oamenii din această regiune vor fi mândri. Noi legături de prietenie, cooperare și comerț vor uni Tel Aviv de Dubai, Ierusalim de Damasc”.

După discurs, Trump a plecat spre Egipt pentru a participa la un summit privind încetarea focului în Gaza.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE