România se confruntă cu o provocare majoră în sectorul energetic. Conform angajamentelor asumate în PNRR acum cinci ani, țara noastră ar trebui să închidă toate centralele pe cărbune până la sfârșitul anului 2025. Acest termen este considerat acum nerealist.

Studiu independent privind riscurile energetice

„În momentul de faţă, în această săptămână mai precis, am purtat mai multe negocieri la nivelul Comisiei Europene pe acest subiect extrem de important, care conform angajamentelor României, luate în urmă cu 5 ani atunci când s-a construit PNRR-ul, România şi-a asumat cea mai agresivă ţintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană. Asta înseamnă că până la finalul anului 2025, adică peste 3 luni şi jumătate, România ar trebui să închidă toate centralele pe cărbune pe care le are astăzi în funcţiune. Condiţia a fost foarte simplă. Să punem în loc alte centrale pe gaz”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministerul Energiei a comandat un studiu independent prin Transelectrica. Acesta a evidențiat patru scenarii posibile pentru România.

„În momentul de faţă, am comandat prin Transelectrica un studiu independent care a arătat că România acum are în faţă patru scenarii, cel în care noi, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout. Am venit cu argumente tehnice. Acest studiu are peste 6.000 de pagini”, a declarat ministrul.

Recomandări Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

Negocieri cu Comisia Europeană

Bogdan Ivan a menționat că România a primit fonduri substanțiale din PNRR pentru acest obiectiv. Ministerul urmează să transmită clarificări suplimentare Comisiei Europene.

„Între timp, centralele pe gaz şi proiectele care trebuiau puse în loc sunt pe hârtie în momentul de faţă. Şi este evident că cei din Comisia Europeană, pe bună dreptate, ne-au întrebat oameni buni, v-am dat banii sau ne daţi banii înapoi, dacă vreţi să ţineţi în continuare centralele pe cărbune, sau le închideţi”, a adăugat ministrul.

Ministrul Energiei speră că argumentele prezentate vor convinge Comisia Europeană să nu impună penalități României pentru nerespectarea termenelor inițiale.

Obiectivul este menținerea în funcțiune a cel puțin trei grupuri energetice și păstrarea altor două ca rezervă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE