ING Credit Card

Oferta pentru ING Credit Card vine cu 30 de rate fără dobândă pentru achiziții de peste 500 de lei la eMAG. Este valabilă atât pentru clienții ING care dețin deja cardul de credit, cât și pentru cei care doresc să aplice pentru unul. Procesul este 100% online, iar cardul poate fi obținut rapid și folosit direct din HomeBank.

Totodată, oferta acoperă și perioada de Black Friday de la eMaG, astfel încât clienții să beneficieze între 5-11 noiembrie de prețuri reduse, pe lângă ratele egale, fixe și cu 0% dobândă.

ING Personal

Tot 100% online prin HomeBank sau în orice office ING, poate fi accesat și împrumutul de nevoi personale cu o dobândă fixă promoțională între 4,99% și 14,99%, redusă de la 5,99%-15,49%. Clienții pot afla în câteva minute dacă îndeplinesc condițiile necesare contractării împrumutului, iar banii sunt alocați pe loc în cont curent.

ING Ipotecar

Oferta de Black Friday cuprinde și ING Ipotecar, atât pentru sume noi, cât și refinanțări de la alte bănci, având o dobândă fixă promoțională de 4,89% (față de 5,59%) pentru primii 5 ani, ulterior variabilă (IRCC+2,09%), cu asigurare de viață. Această ofertă este disponibilă pentru clienții care își aduc sau au salariul la ING și se orientează spre imobile cu clasa energetică A, construite începând cu 2021.

Oferta poate fi accesată în orice office ING. Aprobarea financiară este obținută pe loc, iar dobânda rămâne rezervată în aplicația de credit timp de 90 de zile, timp suficient ca un client să își găsească imobilul dorit.

ING Young

Unul dintre punctele centrale ale campaniei de Black Friday este ING Young, contul care asigură autonomie financiară copilului și siguranță părinților. În perioada campaniei, clienții care deschid 100% online un astfel de cont pentru copiii lor cu vârsta de minim 10 ani primesc un bonus de 100 de lei în cont, cu condiția efectuării unei plăți oriunde, de orice valoare, cu cardul ING Young (fizic sau virtual) până pe 30 noiembrie.

ING Vita Protect și Salary Protect

În plus față de ofertele de mai sus, clienții pot profita de cele pentru asigurările Vita Protect și Salary Protect. Ambele polițe de asigurare pot fi încheiate 100% online, prin HomeBank, iar ING returnează primele 3 luni de plată. Condiția este ca asigurarea să rămână activă, deci primele de asigurare să fie plătite pentru cele 3 luni la timp, iar banii ajung înapoi în martie 2025.

Cashback în ING Bazar

ING oferă în perioada campaniei de Black Friday și cashback cu 50% mai mare la prima tranzacție efectuată în Bazar, serviciul care oferă reduceri și beneficii la diferite magazine partenere. De exemplu, dacă oferta unui partener este 10% cashback, în campania ING Black Friday, clienții vor primi 15% cashback. Astfel, clienții pot economisi suplimentar atunci când fac cumpărături.

Toate ofertele ING Black Friday sunt disponibile 100% online, prin HomeBank, până pe 11 noiembrie 2024, cu exceptia ING Ipotecar. Clienții pot astfel gestiona rapid și ușor finanțele personale, pot beneficia de rate fără dobândă, dobânzi reduse la credite și un start pentru educația și autonomia financiară a copiilor.

Mai multe informații despre ofertele ING de Black Friday pot fi regăsite aici: https://ing.ro/lp/blackfriday.

Exemple de calcul

Dacă vrei să iei un credit ipotecar ECO, cu dobândă fixă primii 5 ani, apoi variabilă, de 276.000 lei pe 22 ani cu asigurare de viață și salariu încasat în cont ING:

Rambursare în rate lunare egale: dobândă fixă primii 5 ani 4,89%/an, apoi din anul 6 dobândă variabilă trimestrial,de 8,08%/an,formată din indice IRCC (5,99%) plus marjă fixă (2,09%). Plătești o rată lunară de 1.708,68 lei, în primii 5 ani, apoi din anul 6 o rată lunară de 2.134,74 lei (care se va actualiza în funcție de evoluția IRCC și a soldului rămas de plată), returnezi în final 562.732,44 lei, DAE de 9,36% pe an. În calculul DAE și al sumei total de rambursat au fost incluse: asigurare de viață oferită de NN Asigurări de viață (în cazul în care optezi pentru oferta ING) pentru care plătești în 22 de ani 13.258,52 lei, și asigurările de imobil: asigurarea PAD în valoare de 130 lei pe an, și asigurarea facultativă cu cotă de primă de 0,10% din suma asigurată pe an, comision acordare credit 900 lei, comision de administrare credit 0 lei, comision administrare cont curent 0 lei (cost valabil dacă încasezi venituri recurente de min. 700 lei/lună și faci minim o plată lunară, dar nu către conturile proprii – detalii la secțiunea Taxe și comisioane ING, altfel plătești 9 lei/lună), taxa de înregistrare la Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) de 87,6 lei, taxa de stergere RNPM de 43,8 lei si taxa modificare/prelungire RNPM de 65,7 lei, taxa pentru înscrierea ipotecii imobiliare în Cartea funciara de 100 lei și 0,1% din suma împrumutată, respectiv cea de radiere de 75 de lei, taxa de evaluare a proprietății de maxim 790 lei(dacă optezi pentru un evaluator din lista ING). Poți opta pentru orice alt asigurător pentru oricare dintre asigurările asociate imobilului, respectiv evaluator acreditat ANEVAR în vederea evaluării imobilului adus în garanție. Exemplul este valabil până la 11 Noiembrie 2024 și are în vedere următoarele ipoteze:dobânda și toate costurile vor rămâne neschimbate pe întreaga perioadă de derulare a creditului.

Dacă iei un ING Credit Card de 9.600 lei ai 0 lei comision analiză, 0 lei comision administrare linie de credit, 35 lei comision anual de administrare card perceput la începutul anului următor, 0% dobândă pentru plățile eșalonate în rate lunare și rambursate conform planului. Dacă retragi imediat în numerar toată suma vei avea dobânda 25,00% pe an, rată lunară 912,42 lei și DAE 28,07% iar într-un an vei da înapoi 10.949,09 lei. Dacă folosești ING Credit Card pentru plăti de peste 500 de lei ai 3 rate egale fără dobândă, oriunde în lume iar daca il folosesti pana la 11 Noiembrie pentru plati la eMAG ai 30 rate egale fără dobândă.

Pentru ING Personal, când ai sau aduci salariul la ING, iei un credit de nevoi personale de 35.000 lei, acordat pe o perioadă de 5 ani și rambursat in 60 de rate egale, cu asigurare, ai o dobânda fixă de 9,99% pe an, plătești lunar o rată de 743,47 lei și returnezi în final 47.076 lei, cu DAE de 13,41%. Comision analiza dosar: 200 lei. Comision de rambursare anticipată: 0,5% sau 1% dacă perioada de timp rămasă din credit este mai mică, respectiv mai mare de 1 an. Taxa de înregistrare la Registrul National de Publicitate Mobiliara: 87,6 lei. Taxa de ștergere la RNPM: 43,8 lei. Taxa modificare/prelungire RNPM: 65,7 lei. Valoarea primei de asigurare în prima lună este 62,79 lei, descrește odată cu soldul creditului și este inclusă în calcul DAE. Creditul poate fi acordat pe loc, fără adeverință de venit de la angajator sau alte documente, atunci când veniturile tale sunt verificate la ANAF sau încasate în cont la ING. Exemplul este valabil până la 11.11.2024. Poți alege modalitatea în care faci rambursarea creditului, respectiv în rate egale (opțiune valabilă in Home´Bank/Office ING) sau în rate descrescătoare (opțiune valabilă în orice Office ING). Refinanțarea creditelor de la alte bănci sau finantarea achiziției de produse eco sunt posibile doar în Office ING. Detalii pe ing.ro

