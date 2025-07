Dogioiu, acuzată că ocolește regulile din teamă de sancțiuni. Cum se apără oficialul guvernamental

Guvernul Bolojan, instalat pe 23 iunie, e acuzat că a instaurat o atmosferă de teamă și haos. Printre altele, susțin angajații, demnitarii evită mașinile de serviciu din teamă, iar funcționarii sunt făcuți țapi ispășitori: „Unde am ajuns? Într-o democrație a terorii, în care demnitarii se tem să mai urce într-o mașină de serviciu, în care sefii nu vor să semneze, în care funcționarii sunt transformați în țapi ispășitori ai propriilor conducători, în care liderul sindical din Aparatul de lucru al Guvernului este scos din joc, alături de toți colegii săi de structură”.

Sindicaliștii afirmă că Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria Prim-ministrului închiriază mașini de la firme private și că, din cauza birocrației și a fricii de răspundere, demnitarii evită să folosească mașinile primite.

„Singurele instituții care subînchiriază mașini de la firme private sunt Cancelaria Prim-ministrului și Secretariatul General al Guvernului. Nu pentru că nu ar avea mașini, ci pentru că mecanismul birocratic și frica de răspundere au dus la soluții absurde, costisitoare, ineficiente”, a transmis Sindicatul Angajaților din Executiv.

Aceștia susțin că Ioana Dogioiu preferă să folosească mașini din alte departamente pentru a evita eventuale sancțiuni: „Doamna Ioana Dogioiu, de exemplu, se teme să folosească mașina alocată purtătorului de cuvânt pentru că există riscul de a fi trasă la răspundere pentru cheltuieli asociate. Astfel, preferă să folosească și mașinile alocate altor departamente”.

Libertatea a contactat-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, care a explicat: „Folosesc mașina proprietate personală. E parcată zilnic în curtea Guvernului. Încă am alocată mașina de serviciu, am folosit-o o singură dată, când am avut nevoie să scriu ceva pe drum”.

Sindicaliștii mai afirmă că România are nevoie de curaj și reformă autentică, nu de aparențe: „România are nevoie de un șofer, dar nu unul care plimbă demnitarii, rudele sau amantele acestora, ci un șofer care cunoaște direcția, care știe unde vrea să ajungă acest stat, și care are curajul să calce accelerația spre reformă reală, nu să tragă frâna de mână de teamă că îl va certa sistemul”.

Totodată, angajații consideră că reorganizarea guvernamentală este una falsă, care lovește în angajați cu salarii mici, precum șoferii și ospătarii, în timp ce privilegiile reale, adică pensiile speciale și cumulul pensie-salariu, rămân neatinse.

„Ce vedem acum este, din păcate, exact opusul transparenței și reformei reale. Ce fel de reorganizare e aceea în care șoferii și ospătarii devin mizele centrale ale conducerii executive a statului, lucrători care nu au salarii mai mari de 4.700 lei net? Ce fel de strategie e aceea în care ne prefacem că tăiem costuri, dar, de fapt, menținem un sistem paralel și opac în care sunt protejati cei cu pensii speciale și cei care cumulează pensia uriașă cu salariu la stat? Este limpede că atât prim-ministrul României, cât și șeful Cancelariei Prim-ministrului au uitat că s-a terminat campania electorală”, a transmis SAALG.

„Și atunci ne întrebăm: Cine răspunde pentru această atmosferă? Cine răspunde pentru o democrație în care oamenii sunt reduși la tăcere, în care sindicatele sunt tratate ca obstacole, nu ca parteneri?”, au conchis sindicaliștii.

Ioana Dogioiu a devenit purtător de cuvânt al premierului Ilie Bolojan pe 7 iulie. Prin decizia nr. 351, publicată în Monitorul Oficial în acea zi, Dogioiu a fost numită secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului.

Ilie Bolojan le-a tăiat demnitarilor mașinile cu șoferi și mâncarea de la finalul ședințelor de guvern

Șeful Cancelariei premierului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a confirmat vineri, 18 iulie, ce a dezvăluit Libertatea în urmă cu două zile, anume că va fi tăiat 40 la sută din personalul Cancelariei, dar a precizat că tăierile nu se vor opri aici. Mesele demnitarilor de la finalul ședințelor de Guvern vor dispărea, dar vor fi reduse și mașinile, iar șoferii vor fi desființați.

Jurca a susținut că cheltuielile de protocol la Guvern sunt aproximativ 3 milioane de lei pe an, dintre care 2,3 milioane de lei revin RAAPPS sub forma de cheltuieli de restaurant și că, de acum înainte, demnitarii nu vor mai putea beneficia de mâncare după fiecare ședință de Guvern.

„Avem, de exemplu, o cheltuială lunară de 80.000 de lei cu 8 ospătari care deservesc demnitarii, cabinetul primului ministru și avem, în medie, 300.000 de lei pe lună cheltuieli cu protocolul. […] Vom reduce aceste cheltuieli, interzicând demnitarilor să mai poată organiza mese, bufet în cadrul ședințelor”, a afirmat șeful Cancelariei premierului.

Totodată, Guvernul va tăia și numărul mașinilor de la 30 la 15. „De săptămâna viitoare, vom căuta căile legale prin care vom putea reduce șoferii. Fiecare demnitar va avea acces la o Dacie Duster, dar nu va mai avea șofer. Își va conduce propria mașină, ca și în orice altă companie privată”, a spus șeful Cancelariei premierului Bolojan pe 18 iulie.

Întrebat ce se va întâmpla dacă un demnitar nu are permis auto, Jurca a răspuns: „Circulă cu transportul în comun”.