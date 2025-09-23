A cerut susținerea premierului

Potrivit lui Ionuț Moșteanu, demisia lui Bolojan ar reduce la zero încrederea investitorilor și a Comisiei Europene în capacitatea României de a-și respecta angajamentele privind reducerea deficitului.

Ministrul USR a criticat PSD, cerându-le social-democraților să își susțină mai ferm premierul, să organizeze alegeri interne și să înceteze cu „scandalurile săptămânale”.

„Încrederea investitorilor în România va dispărea. Ne-a trecut pe lângă ureche riscul de a fi catalogați junk, caz în care nimeni nu ar mai investi aici”, a avertizat Ionuț Moșteanu.

Întrebat despre eventuale discuții între președintele Nicușor Dan și liderii coaliției privind variante de premier, în cazul unei demisii a lui Bolojan, ministrul a spus că nu știe să fi existat un asemenea subiect.

El a subliniat că presiunea principală a Guvernului este echilibrarea fiscal-bugetară, motiv pentru care a recurs la asumarea răspunderii în Parlament. Totodată, a amintit că miercuri se așteaptă o decizie a Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților.

L-a contrazis pe Dominic Fritz

Ionuț Moșteanu consideră că premierul nu ar trebui să demisioneze dacă CCR va declara neconstituțional proiectul pe pensiile speciale, contrazicându-l astfel pe liderul USR, Dominic Fritz, care susține contrariul.

„Sunt multe nuanțe în astfel de decizii. Poate fi o greșeală fundamentală, dar poate fi doar o chestiune de interpretare. Dacă e vorba de nuanțe, nu cred că premierul ar trebui să plece”, a explicat ministrul.

Acesta a adăugat că își dorește ca Bolojan să rămână în funcție și a criticat PSD pentru presiunile făcute asupra premierului.

„Dacă pleacă, România intră într-o criză politică majoră. Cine ar veni în locul lui și și-ar asuma deciziile nepopulare de acum? Guvernul are nevoie de timp pentru a stabiliza bugetul. Pe vreme bună apar mulți marinari, pe vreme rea mai puțini. Îl respect pe Bolojan pentru că și-a asumat această sarcină grea”, a afirmat Ionuț Moșteanu.

El a reamintit și că, potrivit acordului din coaliție, abia în aprilie 2027, PSD ar urma să desemneze următorul premier, solicitându-i lui Sorin Grindeanu să facă ordine în partid până atunci.

