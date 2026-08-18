Copil de 13 ani dispărut în Popești-Leordeni

Un adolescent de 13 ani a fost dat dispărut din orașul Popești-Leordeni, județul, Ilfov, după ce a plecat de acasă luni după-amiază și nu a mai revenit.

Autoritățile au transmis două mesaje RO-Alert, pentru găsirea băiatului.

Ionuț-Valentin Fieru a plecat de acasă și nu s-a mai întors

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, Ionuț-Valentin Fieru a dispărut luni, 17 august 2026, în jurul orei 16.36, după ce a plecat de la domiciliul familiei din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov.

Băiatul are înălțimea de 1,60 m, o greutate de 50 kg, păr brunet și ochi căprui. La momentul dispariției, acesta purta pantaloni scurți albi, tricou alb și adidași albi, fără semne particulare.

Persoanele care îl văd sau au informații care pot duce la găsirea adolescentului sunt rugate să sune la numărul de urgență 112.

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