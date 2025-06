Un atac preventiv

„Ne pregătim pentru o gamă largă de evenimente posibile. Am lansat cea mai complexă campanie din istoria noastră pentru a elimina o amenințare de o asemenea anvergură, împotriva unui inamic de o asemenea anvergură, prin urmare trebuie să fim pregătiți pentru o campanie prelungită”, a declarat generalul Zamir într-un mesaj video adresat „cetățenilor Israelului”.

„În pofida progreselor semnificative, ne așteaptă zile dificile”, a avertizat el, la scurt timp după iranienii au lansat un nou val de rachete balistice asupra Israelului.

Potrivit generalului israelian, Iranul „elaborează de ani de zile un plan clar de distrugere a statului Israel” și că, în ultimele luni, „acest plan a ajuns într-un punct fără întoarcere, deoarece capacitățile sale au atins nivelul operațional”.

„Am lansat campania când Iranul avea aproximativ 2.500 de rachete sol-sol, cu o rată de producție ridicată”, a precizat el.

Israelul a pregătit ani de zile campania militară împotriva Iranului

„Forțele de Apărare ale Israelului nu vor sta cu mâinile încrucișate, urmărind cum se dezvoltă amenințările. În cadrul unei doctrine emergente, vom acționa proactiv și preventiv pentru a preveni orice amenințare existențială și pentru a face față tuturor provocărilor”, a adăugat generalul Zamir.

Recomandări „Haiducii Dobrogei”, canalul de Telegram unde Eugen Sechila îl promova pe Călin Georgescu și organiza tabere de supraviețuire asociate cu legionarismul

Șeful Statului Major al armatei israeliene a recunoscut că forțele sale „se pregătesc pentru această operațiune de ani de zile”, iar campania militară împotriva Iranului a fost lansată „datorită convergenței condițiilor operaționale și strategice”.

„Dacă am fi amânat, am fi riscat să pierdem aceste condiții și să intrăm în viitoarea campanie cu un dezavantaj clar. Am înțeles că istoria nu ne-ar fi iertat dacă nu am fi acționat pentru a apăra existența poporului evreu în statul Israel”, a insistat el.

Generalul Zamir revendică „rezultate extraordinare”

Generalul Zamir a mai declarat că atacurile „surpriză” lansate de armata israeliană împotriva Iranului „au dat rezultate extraordinare”.

„Am eliminat comandamentul superior al inamicului, am provocat daune semnificative componentelor programului nuclear, am deschis un coridor aerian către Teheran, am identificat și distrus aproximativ jumătate din lansatoarele de rachete, cu câteva minute înainte de lansare, și am surprins inamicul în pofida stării sale de alertă sporite”, a revendicat el.

„Campania nu s-a încheiat. Deși am obținut rezultate semnificative, încă ne așteaptă zile dificile și trebuie să rămânem vigilenți și uniți până la îndeplinirea misiunii”, a subliniat șeful Statului Major al armatei israeliene.

Recomandări Înțelegerea dintre Nicusor Dan și Ilie Bolojan pe tema majorării TVA. Când și cu cât va crește

„Sunt încrezător că împreună vom duce această campanie cu succes și că Israelul va ieși victorios”, a conchis el.

Vezi Rezultate BAC 2025 – notele la Bacalaureat 2025 au fost afișate! Cum depui contestație la BAC 2025 – model contestație!