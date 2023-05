Orașul Cesena din regiunea Emilia-Romagna a fost puternic afectat după ce râul Savio a ieșit din matcă. Pompierii au intervenit cu elicoptere pentru a evacua persoane care s-au urcat pe acoperișuri după ce casele le-au fost afectate de inundații.

Un bărbat în vârstă a murit locuința sa dintr-o zonă rurală de la periferia Cesenei, a anunțat radioul de stat italian miercuri dimineața.

Unele operațiuni de salvare au fost dramatice. În Cesena, vecinii au înotat prin apele rapide ale unei străzi inundate pentru a lua o fetiță din brațele mamei sale. Un salvator a ținut copilul deasupra apelor până când a putut fi trecută în brațele altor salvatori. Alți rezidenți au ajutat-o pe mama să ajungă în siguranță.

Situazione drammatica in #EmiliaRomagna . Pesante alluvione. Sarà allerta rossa anche domani. Nel frattempo le immagini che arrivano dalla Romagna fanno paura. In questo video il salvataggio di una mamma con la sua bimba di tre anni a Cesena. #16maggio | #AllertaMeteoER pic.twitter.com/d9GKeRhxki

De asemenea, pompierii au intervenit pentru a salva o familie cu un bebeluș de patru luni și un bărbat cu dizabilități în provincia Pesaro-Urbino. În altă zone din nordul inundat Italiei, elicopterele au fost folosite pentru a salva o familie, părinții și două fiice, care au rămas izolată din cauza inundațiilor.

Cei aproape 100.000 de locuitori ai orașului Cesena li s-a spus cerut să evite tentința de a se aventura prin ambele revărsate pe străzile orașului să nu rămână la parter dacă locuiesc lângă râu.

În total, aproximativ 900 de persoane din zonele inundate din nordul Italiei au fost evacuate până marți seara. Ele au fost adăpostite în săli de sport sau școli.

🔴 #Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l’alto livello dell’acqua, in atto sull’area operazioni di soccorso con l’elicottero dei #vigilidelfuoco [#16maggio 17:45] pic.twitter.com/UiRZ8CGU2r