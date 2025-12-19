Gestul lucrătorilor a fost urmat, în 20 decembrie 1989, de greva generală a tuturor fabricilor din oraș. Muncitorii au ieșit în stradă cu zecile de mii, Armata a trecut de partea poporului, iar Timișoara s-a declarat primul oraș liber de comunism din România.

„Elba a devenit prima întreprindere care a intrat în grevă”

După o zi de 17 decembrie (duminică), în care peste 60 de oameni au fost omorâți de gloanțe, iar peste 20 au fost răniți, și o zi de 18 decembrie (luni), în care confruntările din Timișoara au continuat, având loc măcelul de pe treptele Catedralei și declanșarea Operațiunii „Trandafirul”, a urmat o zi de 19 decembrie în care orașul era sub tensiune. Familiile victimelor încercau să afle detalii despre morți și răniți, iar în fabricile din oraș toată lumea vorbea despre ce s-a întâmplat în zilele precedente.

Evenimentele căpătaseră deja amploare, mult peste momentul 16 decembrie, când o mână de oameni se adunase în preajma casei pastorului Tokes, iar unul dintre ei a urcat într-un copac strigând „Libertate!”.

În data de 18 decembrie au fost ținute ședințe cu muncitorii din întreprinderi, pentru a-i intimida, iar în data de 19 au avut loc mai puține confruntări pe străzi. Fabricile din Timișoara, însă, fierbeau.

„Pe 19 decembrie s-au înregistrat doi morți, ambii în zona Iosefin. Numărul răniților a fost, de asemenea, mai mic decât în zilele precedente. Un moment important al zilei de 19 decembrie a fost cel de la întreprinderea Elba. Acolo s-a aflat generalul Gușă, iar Elba a devenit prima întreprindere care a intrat în grevă. În jurul întreprinderii au existat tensiuni și incidente”, explică Marius Mioc, revoluționar și unul dintre cei mai importanți cercetători ai revoluției de la Timișoara.

Mioc a explicat că la Elba a avut loc o întâlnire între conducere și muncitori, iar prin intermediul secretarului județean de partid Radu Bălan, autoritățile au încercat să noteze revendicările muncitorilor, care solicitau, printre altele, produse de strictă necesitate.

Retragerea armatei s-a produs în 20 decembrie, când autoritățile nu mai aveau control asupra trupelor și exista riscul real ca militarii să fraternizeze cu manifestanții. Administrația comunistă se temea, de asemenea, că armele vor ajunge în mâinile revoluționarilor.

ELBA a fost prima fabrică din Timişoara unde muncitorii au refuzat să mai lucreze în 19 decembrie 1989. Foto: ziuadevest.ro

Opt avioane cu 300 de parașutiști, trimise la Timișoara

Pe site-ul său, Asociația Memorialul Revoluției prezintă cronologia evenimentelor de la Timișoara, pe zile și ore. Documentul arată cum au evoluat lucrurile la Timișoara în 19 decembrie, fiind punctat inclusiv faptul că opt avioane cu 300 de parașutiști de la Caracal au aterizat la Aeroportul Timișoara.

Mai jos, cronologia evenimentelor de la Timișoara din 19 decembrie 1989, așa cum este descrisă de Memorialul Revoluției:

După miezul nopţii, o echipă formată din oameni de la Ministerul de Interne încarcă într-o autofrigorifică 43 de cadavre de la Morgă şi le transportă la Bucureşti pentru a fi incinerate. Dimineaţă, se manifestă o agitaţie tot mai mare în întreprinderile şi instituţiile din Timişoara.

Liderii administrativi şi de la Armată încearcă să determine muncitorii să reia lucrul, dar situaţia rămâne confuză. Se deschide focul din nou, fiind înregistrate alte victime. Demonstranţii încep să se adune în diferite puncte din oraş şi să treacă spre centru. Trupele de represiune, în special de la Armată, sunt foarte active, cu tancuri şi TAB-uri. Se răspândeşte de la om la om apelul la grevă generală.

Cronologia evenimentelor petrecute în ziua de 19 decembrie 1989

0.30 – 1.30: La Timişoara, generalul Ştefan Guşă convoacă din nou comandanţii de unităţi militare şi stabileşte misiunile ce trebuiau îndeplinite. Cu acelaşi prilej, se decide reducerea efectivelor militare din oraş şi înlocuirea lor cu patrule. Dispozitivele din zona Comitetului Judeţean de Partid sunt menţinute în continuare. Informat că se continuă încercările de pătrundere în incinta unităţilor militare, a depozitelor de armament şi muniţie, şeful Marelui Stat Major cere ca în aceste situaţii să se tragă după somaţiile legale.

1.00: Încercând să şteargă urmele represiunii din seara zilei de 17 decembrie, la ordinul Elenei Ceauşescu, din Morga Spitalului Judeţean din Timişoara încep să fie încărcate într-o autoutilitară de la Comtim, în cadrul operaţiunii Trandafirul, cadavrele a 43 de persoane ucise în ziua de 17 decembrie 1989, care, după multe discuţii cu autorităţile comuniste locale şi Ministerul de Interne (generalul Nuţă, generalul Mihalea), au fost transferate la Crematoriul Cenuşa din Bucureşti.

4.30: Generalul Ştefan Guşă convoacă comandanţii de unităţi la şedinţa de lucru (JL D 18 Mc.).

7.00: Maiorul Biriş raportează că s-a deschis focul la Întreprinderea 6 Martie. Se ordonă folosirea gazelor lacrimogene. Cauza incidentului: militarii au fost atacaţi cu pietre şi şuruburi de un grup de tineri (JL D 18 Mc.).

7.10: Se solicită sprijinul Comitetului Municipal de Partid. Primarul Moţ se angajează să se deplaseze la Întreprinderea 6 Martie pentru calmarea „spiritelor”.

8.00: În Calea Buziaşului, muncitorii de la întreprinderea Electrotimiş încep mişcări de protest, încetând lucrul. La întreprinderea ELBA, serviciului personal i se cere să întocmească liste cu cei loviţi, răniţi, pentru a fi trimişi la dispensarul fabricii pentru îngrijiri medicale.

9.00: Apare în incinta fabricii ELBA un camion cu soldaţi înarmaţi, aceştia având misiunea de a ridica armamentul gărzilor patriotice din întreprindere. Angajaţii nu au permis ridicarea armamentului, pe considerentul că ar putea fi folosit împotriva demonstranţilor din oraş.

10.30: Se anunţă sosirea la Timişoara a generalului Ilie Ceauşescu, adjunct al ministrului Apărării Naţionale, secretar al Consiliului Politic Superior (JL D 18 Mc.).

10.30: La Electrobanat s-a deplasat Radu Bălan, trimis de Ion Coman. Acesta este însoţit de primarul oraşului, Moţ, şi Constantin Posa. Prezenţa camionului militar şi a soldaţilor în întreprindere declanşează furia muncitorilor. Mişcări de protest la Întreprinderea Mecanică Timişoara (UMT). Sunt trimişi aici Cornel Pacoste şi Ilie Matei, pentru a detensiona situaţia.

10.40: În apropierea întreprinderii ELBA se deschide focul, iar câteva persoane cad rănite.

11.00: Generalul Ştefan Guşă ordonă militarilor din detaşamentul de cercetare de la Buzău (DIA) să se deplaseze pentru culegerea de informaţii din întreprinderi.

11.30: La IPROTIM, în şedinţa aranjată pentru condamnarea manifestanţilor, Claudiu Iordache protestează, reproşând conducerii că în stradă nu sunt huligani, ci reprezentanţi ai poporului.

11.30: Un grup de 70 de demonstranţi (numiţi în document „terorişti”) se strânge pe strada Naturii. Se cere să se ia legătura cu Regimentul 44 Tancuri pentru a trimite un TAB şi obiective (JL D 18 Mc.).

11.40: Agitaţie la întreprinderea ELBA. Se ordonă trimiterea unui grup de militari de la UM 01686.

11.50: La o şedinţă cu generalul Guşă, căpitanul Dragoş raportează că are un militar împuşcat (JL D 18 Mc.).

12.15: Ajunge la Timişoara generalul Ilie Ceauşescu, însoţit de: colonel Stan Ciocâlteu, maiorul Ilie Popescu (de la propagandă „specială”), maior Grosu (de la consiliul politic al Aviaţiei).

14.00: Ion Coman îi ordonă generalului Ştefan Guşă să meargă urgent la ELBA pentru a-l scoate din incintă pe prim-secretarul Radu Bălan.

14.30: Generalul Ilie Ceauşescu intră în sala de mese de la Garnizoană. Acolo îl supără foarte mult faptul că în acea sală, 70 de militari de la Lugoj mâncau, înghesuiţi la 11 mese, în semiîntuneric (lipsă de becuri); stă de vorbă cu soldaţii. Vizitează apoi centrul oraşului şi Comitetul Judeţean de Partid, constată că în oraş era linişte şi că „huliganii fuseseră complet anihilaţi”.

15.00: La Bucureşti, intrigată că manifestaţiile s-au reluat exact când se credea că totul s-a liniştit, iar întoarcerea preşedintelui Nicolae Ceauşescu nu va găsi totul rezolvat, Elena Ceauşescu îşi convoacă subordonaţii şi decide să-i trimită la Timişoara pe Emil Bobu şi pe Constantin Dăscălescu pentru a rezolva situaţia.

15.30: Comandantul Regimentului 32 Motorizat raportează că în Piaţa 1 Mai s-au adunat oameni. Pleacă locotenent-colonel Pelea de la Regimentul 39 cu 70 de oameni pe trei maşini (JL D 18 Mc.).

16.10: Lt.-col. Pelea primeşte misiunea să blocheze trecerea spre centru (JL D 18 Mc.).

16.15: Pleacă încă o maşină cu substanţe toxice – ordin să se folosească la nevoie pentru împrăştierea demonstranţilor (JL D 18 Mc.).

16.30: La IAEM s-a adunat mulţime şi se îndreaptă spre centru. Regimentul 44 pregăteşte trei camioane să intervină, plus trei TAB-uri (JL D 18 Mc.). Pe Aeroportul Internaţional Timişoara aterizează opt avioane AN-24, din care debarcă trupele de paraşutişti (300 de militari) de la Caracal, sub comanda lt.-col. Ilie Gurschi. Tot acum aterizează militarii din Regimentul 114 Mecanizat (Vânju Mare), care aparţinea de Divizia 2 Mecanizată din Craiova. La Electrotimiş, un grup masiv de muncitori se află în curte. Pe trotuarul din sensul giratoriu, din afara întreprinderii, lumea a început să se adune şi să blocheze Calea Buziaşului, la ieşirea din oraş. Au fost blocate maşini şi tramvaie şi sunt puse „cap la cap”.

16.45: Maiorul Dincă ordonă ca trei camioane plus trei TAB-uri ale Regimentului 44 să plece pe Calea Buziaşului ca să blocheze trecerea protestatarilor spre centru. Ordonă ca TAB-urile şi maşina cu oameni din Piaţa 1 Mai să se regrupeze la podul de la Maria, pentru a bloca trecerea spre centru (JL D 18 Mc.).

17.13: A plecat coloana militară de la Buziaş (JL D 18 Mc.).

17.15: Din grupul înarmat apărut în apropierea întreprinderii Electrotimiş s-a tras o rafală în aer, pentru intimidare. Mulţimea îi huiduie şi scandează lozinci.

17.40: La Fabrica de Pâine şi pe str. Gheorghe Lazăr apar grupuri de oameni, maiorul Blidaru a primit ordin să-i împrăştie (JL D 18 Mc.).

18.00: S-a deblocat intrarea dinspre Buziaş, protestatarii fiind alungaţi (JL D 18 Mc.).

18.15: Trenul de Buziaş a fost oprit în dreptul cazărmii Regimentului 32 Motorizat, iar demonstranţii prezenţi acolo huiduie, aruncă cu pietre spre cazarmă; s-a ordonat alarma (JL D 18 Mc.).

18.33: Regimentul 44 patrulează pe Calea Girocului (JL D 18 Mc.).

18.35: Maiorul Blidaru raportează că pe Calea Buziaşului este ordine (JL D 18 Mc.).

20.20: Comandantul detaşamentului de la Buziaş, lt.-col. Florea Bârcă, cu trei maşini cu 60 de militari, căpitanul Negrea Spiridon cu şase TAB-uri şi 28 de militari intraţi în Timişoara (JL D 18 Mc.).

21.00: Generalul Ilie Ceauşescu se întoarce din nou la Divizia 18 Mecanizată (JL D 18 Mc.).

21.50: Generalul Ştefan Guşă interzice „executarea focului asupra oamenilor” (JL D 18 Mc.).

22.00: Generalul Guşă a dat ordin ca efectivele maiorului Dincă să fie adunate în unitate (JL D 18 Mc.).

23.30: Începe şedinţa de lucru a lui Ilie Ceauşescu cu comandanţii de unităţi. Generalul Ştefan Guşă îi aduce la cunoştinţă că s-a acţionat în forţă, deoarece „inamicii” au încercat să declanşeze un război psihologic prin acte de teroare, de provocare şi că există pericolul ca soldaţii să fie în continuare atacaţi şi să fie sustras armamentul (JL D 18 Mc.).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE