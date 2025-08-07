Temperaturi record și fenomene extreme

În medie, luna iulie 2025 a fost cu 1,25°C mai caldă decât o lună iulie din era preindustrială (1850-1900). Pragul de 1,5°C pentru încălzirea globală, stabilit în Acordul de la Paris, a fost depășit frecvent în ultimii doi ani, conform News.

Carlo Buontempo, directorul Serviciului european Copernicus privind schimbările climatice (C3S), a declarat: „După doi ani de la cea mai caldă lună iulie înregistrată, recenta serie de recorduri de temperatură globală s-a încheiat. Pentru moment. Dar acest lucru nu înseamnă că schimbările climatice s-au oprit.”

Efectele încălzirii globale au fost evidente în întreaga lume.

În Turcia, temperaturile au depășit 50°C pentru prima dată în istorie. Incendiile au devastat zeci de mii de hectare în Canada, iar inundațiile catastrofale din China și Pakistan au provocat sute de victime.

În Spania, peste o mie de decese au fost atribuite căldurii excesive din iulie, conform unui institut public. Această cifră reprezintă o creștere de peste 50% față de aceeași perioadă din 2024.

Secetă și impact asupra oceanelor

Conform analizei AFP bazate pe datele Observatorului European al Secetei (EDO), în primele zece zile ale lunii iulie s-a înregistrat o secetă record pe mai mult de jumătate din suprafața Europei și în jurul Mediteranei.

Recomandări Mircea Cărtărescu, scriitor: „Ion Iliescu a fost un «comunist cu față umană», o formă mai perfidă a totalitarismului comunist. Fiindcă în definitiv nu există comuniști cu față umană, ci doar comuniști cu mască umană”

Această situație nu a mai fost întâlnită de la începutul observațiilor în 2012.

La suprafața oceanelor, luna iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună înregistrată vreodată.

Recorduri lunare de temperatură au fost depășite în Marea Norvegiei, în anumite părți ale Mării Nordului, în Atlanticul de Nord și în vestul Franței și al Marii Britanii.

Impact asupra regiunilor polare

În Arctica, întinderea banchizei a fost cu 10% sub medie, fiind a doua cea mai scăzută pentru o lună iulie în cei 47 de ani de observații prin satelit.

În Antarctica, suprafața gheții marine a fost a treia cea mai mică înregistrată pentru luna respectivă.

Carlo Buontempo, directorul Serviciului european Copernicus privind schimbările climatice a subliniat urgența situației.

„Dacă nu stabilizăm rapid concentrațiile de gaze cu efect de seră din atmosferă, trebuie să ne așteptăm nu numai la noi recorduri de temperatură, ci și la o înrăutățire a acestor efecte și trebuie să ne pregătim pentru acest lucru.”

Oamenii de știință au demonstrat că această creștere aparent minimă a temperaturii este suficientă pentru ca fenomenele meteorologice extreme să devină mult mai mortale și mai distructive.

În ciuda acestor date alarmante, unele regiuni au înregistrat temperaturi sub cele normale, inclusiv America de Nord și de Sud, India și părți din Australia, Africa și Antarctica.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE