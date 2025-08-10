Vicepreședintele SUA și ministrul britanic au mers la pescuit împreună

JD Vance a mers în Marea Britanie, într-o vizită care include opriri în Cotswolds și Scoția. Vicepreședintele a petrecut câteva zile alături de ministrul britanic de Externe David Lammy, la reședința oficială Chevening House din Kent. Potrivit BBC, cei doi politicieni par să fie cei mai buni prieteni, în ciuda diferențelor dintre ei.

La prima vedere, prietenia dintre Vance și Lammy pare puțin probabilă. Unul a crescut în nordul Londrei, celălalt în Ohio. Lammy este un susținător de stânga al multiculturalismului, în timp ce Vance este un conservator care a făcut glume pe seama Marii Britanii.

Cu toate acestea, cei doi par să se înțeleagă foarte bine. Vorbind cu presa la Chevening, Vance a declarat că au devenit buni prieteni de-a lungul timpului.

„Trebuie să spun că am devenit cu adevărat un prieten bun, iar David a devenit un prieten bun al meu. Familiile noastre se bucură foarte mult de compania celeilalte, ceea ce ajută întotdeauna”, a spus vicepreședintele SUA.

JD Vance, surprins la pescuit cu David Lammy

Chevening este situată pe un domeniu de 1200 de hectare, care include un labirint și un lac. Vineri dimineață, cele două familii au mers la pescuit pe lac.

Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Recomandări
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Vance a glumit că această activitate a pus „o presiune asupra relației speciale”, copiii săi prinzând crap, în timp ce ministrul de externe nu a prins nimic.

Lammy nu a părut supărat, spunându-i vicepreședintelui că este „încântat” să îl primească pe el și familia sa la Chevening, pe care l-a descris drept „casa mea”.

O legătură bazată pe experiențe comune

Deși provin din spectre politice diferite, Vance și Lammy au găsit puncte comune. Ambii au avut copilării dificile și au ajuns la universități prestigioase din SUA. De asemenea, împărtășesc credința creștină.

Lammy a povestit pentru The Guardian cum s-au împrietenit el, Vance și vicepremierul Angela Rayner în timpul unei întâlniri la Roma: „Am avut sentimentul că JD relaționează complet cu mine și relaționează complet cu Angela. A fost o oră și jumătate minunată”.

Detaliile vizitei lui JD Vance în Cotswolds

În timpul vizitei sale în Marea Britanie, Vance va face și o excursie în Cotswolds. Această regiune a devenit foarte populară în rândul americanilor bogați în ultimii ani.

Scriitoarea Plum Sykes a explicat pentru BBC atractivitatea zonei: „Americanii nu pot supraviețui în Țara Galilor în același mod în care o pot face în Cotswolds, unde poți lua un latte matcha și poți merge la o clasă de gyrotonics”.

Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”
Recomandări
Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”

Se pare că Vance va sta într-o casă foarte aproape de ferma și pubul lui Jeremy Clarkson, cunoscutul prezentator TV. Acest lucru ar putea duce la o întâlnire stânjenitoare, având în vedere că Clarkson l-a criticat dur pe Vance în trecut.

Vizita lui JD Vance în Marea Britanie și prietenia sa cu David Lammy demonstrează că relațiile personale pot transcende diferențele politice. Deși cei doi provin din medii și ideologii diferite, au reușit să găsească puncte comune și să dezvolte o legătură puternică. Această prietenie ar putea avea implicații pozitive pentru relațiile dintre SUA și Marea Britanie în viitor.

Întâlnire crucială pentru viitorul Ucrainei

O întâlnire importantă a avut loc în Marea Britanie, între oficiali americani, britanici, europeni și ucraineni. Potrivit CNN, discuțiile au înregistrat „progrese semnificative” înaintea summitului Trump-Putin. Întâlnirea s-a desfășurat la Chevening House, în Kent, Anglia.

Un oficial american a declarat pentru CNN că întâlnirea „a înregistrat progrese semnificative în direcția obiectivului președintelui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina”. Ministrul britanic de externe, David Lammy, a subliniat pe X că „Marea Britanie își menține sprijinul ferm pentru Ucraina, în timp ce continuăm să lucrăm pentru o pace justă și durabilă”.

Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat aliații europeni să adopte o abordare comună. Emmanuel Macron, președintele Franței, a insistat că „viitorul Ucrainei” nu poate fi „decis fără ucraineni”. Pedro Sanchez, premierul spaniol, a subliniat necesitatea unității.

La Londra, David Lammy a găzduit o întâlnire cu vicepreședintele american JD Vance, șeful administrației prezidențiale ucrainene Andriï Iermak și fostul ministru ucrainean al apărării Roustem Oumerov. Au participat și consilieri europeni în domeniul securității naționale. Scopul întâlnirii a fost discutarea „următoarelor etape către pace în Ucraina”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Maneaua pusă de Saint Levant la Summer Well Festival 2025. Reacția publicului: „Nebunie curată”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, mesaj dur după moartea fostului președinte: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate...”. Valuri de reacții după declarațiile lui
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, mesaj dur după moartea fostului președinte: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate...”. Valuri de reacții după declarațiile lui
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Elle.ro
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
gsp
Fostul număr 4 WTA, căsătorită de curând, nu are regrete legate de retragere: „Nu mai pot continua. Și este în regulă”
GSP.RO
Fostul număr 4 WTA, căsătorită de curând, nu are regrete legate de retragere: „Nu mai pot continua. Și este în regulă”
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Theo Rose, mesaj de dragoste pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele”
Tvmania.ro
Theo Rose, mesaj de dragoste pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele”

Alte știri

Trafic deviat pe A2 Constanța – București, lângă Fetești, după un accident grav cu un rănit
Știri România 12:40
Trafic deviat pe A2 Constanța – București, lângă Fetești, după un accident grav cu un rănit
Caniculă intensă cod roșu în Mehedinți și Dolj. Cod portocaliu pentru alte 11 județe și vânt puternic în Moldova
Știri România 11:02
Caniculă intensă cod roșu în Mehedinți și Dolj. Cod portocaliu pentru alte 11 județe și vânt puternic în Moldova
Parteneri
De ce sunt românii „spaima ghizilor” din Egipt. „Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste noi, nepoliticoși"
Adevarul.ro
De ce sunt românii „spaima ghizilor” din Egipt. „Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste noi, nepoliticoși"
I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul soț, dar și socrii luni de zile
Fanatik.ro
I se spune otrăvitoarea cu ciuperci. Cum a încercat o femeie să își omoare fostul soț, dar și socrii luni de zile
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Cum arăta ispita Andreea Aurică - Andrușca de la Insula Iubirii 2025 înainte să își pună implant fesier. Operația estetică nu a făcut-o în România
Stiri Mondene 13:32
Cum arăta ispita Andreea Aurică – Andrușca de la Insula Iubirii 2025 înainte să își pună implant fesier. Operația estetică nu a făcut-o în România
Florin Dumitrescu a dezvăluit rețeta lui de papanași. Ce a schimbat la desertul tradițional românesc
Stiri Mondene 13:00
Florin Dumitrescu a dezvăluit rețeta lui de papanași. Ce a schimbat la desertul tradițional românesc
Parteneri
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Elle.ro
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
TVMania.ro
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
ObservatorNews.ro
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
KanalD.ro
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
KanalD.ro
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt

Politic

Nicușor Dan și Maia Sandu, baie de mulțime la Festivalul Lupilor din Orheiul Vechi
Politică 09:30
Nicușor Dan și Maia Sandu, baie de mulțime la Festivalul Lupilor din Orheiul Vechi
AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Exclusiv
Politică 09 aug.
AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Parteneri
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. ”Răzbunarea” sa a fost apreciată de o mulțime de internauți
Fanatik.ro
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. ”Răzbunarea” sa a fost apreciată de o mulțime de internauți
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea