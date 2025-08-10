Vicepreședintele SUA și ministrul britanic au mers la pescuit împreună

JD Vance a mers în Marea Britanie, într-o vizită care include opriri în Cotswolds și Scoția. Vicepreședintele a petrecut câteva zile alături de ministrul britanic de Externe David Lammy, la reședința oficială Chevening House din Kent. Potrivit BBC, cei doi politicieni par să fie cei mai buni prieteni, în ciuda diferențelor dintre ei.

La prima vedere, prietenia dintre Vance și Lammy pare puțin probabilă. Unul a crescut în nordul Londrei, celălalt în Ohio. Lammy este un susținător de stânga al multiculturalismului, în timp ce Vance este un conservator care a făcut glume pe seama Marii Britanii.

Cu toate acestea, cei doi par să se înțeleagă foarte bine. Vorbind cu presa la Chevening, Vance a declarat că au devenit buni prieteni de-a lungul timpului.

„Trebuie să spun că am devenit cu adevărat un prieten bun, iar David a devenit un prieten bun al meu. Familiile noastre se bucură foarte mult de compania celeilalte, ceea ce ajută întotdeauna”, a spus vicepreședintele SUA.

JD Vance, surprins la pescuit cu David Lammy

Chevening este situată pe un domeniu de 1200 de hectare, care include un labirint și un lac. Vineri dimineață, cele două familii au mers la pescuit pe lac.

Recomandări Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Vance a glumit că această activitate a pus „o presiune asupra relației speciale”, copiii săi prinzând crap, în timp ce ministrul de externe nu a prins nimic.

Lammy nu a părut supărat, spunându-i vicepreședintelui că este „încântat” să îl primească pe el și familia sa la Chevening, pe care l-a descris drept „casa mea”.

O legătură bazată pe experiențe comune

Deși provin din spectre politice diferite, Vance și Lammy au găsit puncte comune. Ambii au avut copilării dificile și au ajuns la universități prestigioase din SUA. De asemenea, împărtășesc credința creștină.

Lammy a povestit pentru The Guardian cum s-au împrietenit el, Vance și vicepremierul Angela Rayner în timpul unei întâlniri la Roma: „Am avut sentimentul că JD relaționează complet cu mine și relaționează complet cu Angela. A fost o oră și jumătate minunată”.

Detaliile vizitei lui JD Vance în Cotswolds

În timpul vizitei sale în Marea Britanie, Vance va face și o excursie în Cotswolds. Această regiune a devenit foarte populară în rândul americanilor bogați în ultimii ani.

Scriitoarea Plum Sykes a explicat pentru BBC atractivitatea zonei: „Americanii nu pot supraviețui în Țara Galilor în același mod în care o pot face în Cotswolds, unde poți lua un latte matcha și poți merge la o clasă de gyrotonics”.

Recomandări Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”

Se pare că Vance va sta într-o casă foarte aproape de ferma și pubul lui Jeremy Clarkson, cunoscutul prezentator TV. Acest lucru ar putea duce la o întâlnire stânjenitoare, având în vedere că Clarkson l-a criticat dur pe Vance în trecut.

Vizita lui JD Vance în Marea Britanie și prietenia sa cu David Lammy demonstrează că relațiile personale pot transcende diferențele politice. Deși cei doi provin din medii și ideologii diferite, au reușit să găsească puncte comune și să dezvolte o legătură puternică. Această prietenie ar putea avea implicații pozitive pentru relațiile dintre SUA și Marea Britanie în viitor.

Întâlnire crucială pentru viitorul Ucrainei

O întâlnire importantă a avut loc în Marea Britanie, între oficiali americani, britanici, europeni și ucraineni. Potrivit CNN, discuțiile au înregistrat „progrese semnificative” înaintea summitului Trump-Putin. Întâlnirea s-a desfășurat la Chevening House, în Kent, Anglia.

Un oficial american a declarat pentru CNN că întâlnirea „a înregistrat progrese semnificative în direcția obiectivului președintelui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina”. Ministrul britanic de externe, David Lammy, a subliniat pe X că „Marea Britanie își menține sprijinul ferm pentru Ucraina, în timp ce continuăm să lucrăm pentru o pace justă și durabilă”.

Recomandări Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat aliații europeni să adopte o abordare comună. Emmanuel Macron, președintele Franței, a insistat că „viitorul Ucrainei” nu poate fi „decis fără ucraineni”. Pedro Sanchez, premierul spaniol, a subliniat necesitatea unității.

La Londra, David Lammy a găzduit o întâlnire cu vicepreședintele american JD Vance, șeful administrației prezidențiale ucrainene Andriï Iermak și fostul ministru ucrainean al apărării Roustem Oumerov. Au participat și consilieri europeni în domeniul securității naționale. Scopul întâlnirii a fost discutarea „următoarelor etape către pace în Ucraina”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE