Ce prevede planul respins de Ucraina

Potrivit publicației germane Bild propunerea prevede retragerea Ucrainei din Donbas în schimbul încetării ofensivelor rusești în regiunile sudice Zaporojie și Herson. Rusia ar urma să păstreze teritoriile ocupate în prezent în sud și Crimeea.

Președintele american a confirmat planul de „schimb teritorial”, însă reacția Ucrainei a fost una de respingere categorică. Președintele Volodimir Zelenski a declarat: „Ucrainenii nu își vor ceda țara ocupantului”.

Experții militari critică dur această propunere

Carlo Masala, expert în apărare, a explicat pentru Bild de ce Ucraina se opune: „Propunerile, așa cum sunt acum pe masă, aduc beneficii doar Rusiei din perspectivă militară”. El avertizează că cedarea Donețkului și Luhanskului ar permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală, putând relua oricând luptele dintr-o poziție strategică mult mai bună.

Analistul militar Torsten Heinrich are o opinie similară. El subliniază că Rusia a avut puține succese în Donbas din cauza terenului dificil. O retragere ucraineană ar oferi Rusiei fortificațiile care au ținut-o în șah până acum, slăbind semnificativ Ucraina.

„O Ucraină puternic slăbită ar sta în fața unei Rusii întărite, care așteaptă doar ca America să fie distrasă pentru a lansa un nou atac”, avertizează Heinrich.

Colaj cu Donald Trump (stânga), Volodimir Zelenski (în centru) și Vladimir Putin Foto: Hepta

Institutul pentru Studiul Războiului confirmă avantajele pentru Rusia

Renumitul think tank american ISW confirmă că abandonarea regiunii Donețk „ar plasa forțele ruse într-o poziție extrem de avantajoasă”. Armata rusă ar putea relua atacurile în condiții mult mai favorabile, evitând o luptă lungă și sângeroasă pentru acest teritoriu.

Toți experții resping ideea cedării a 6000 km² de teritoriu ucrainean către Rusia, mai ales în condițiile în care Moscova nu ar fi obligată să se retragă din alte zone ocupate. Respingerea categorică a Kievului pare astfel justificată din perspectiva experților.

Summitul SUA-Rusia îi dă lui Putin legitimitate pe scena mondială

Profesorul Stephen Hall, expert în relaţii ruseşti şi post-sovietice la Universitatea din Bath, spune pentru BBC că summitul va fi „jucat în presa rusă” ca dovadă că ţara „nu mai este izolată”.

„Îi conferă (lui Putin) legitimitate pentru că se va întâlni cu Donald Trump – aşa-numitul lider al lumii libere”, spune el.

Chestionat cu privire la cât de mare va fi succesul summitului pentru Putin dacă nu va ieşi nimic, Hall spune că el crede că Putin nu vrea de fapt să negocieze sfârşitul războiului.

Putin doreşte „negocieri, dar nu doreşte un sfârşit negociat”, spune Hall, iar în schimb summitul va arăta că Rusia este „necesară pentru America”.

