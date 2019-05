Mai jos găsești un ghid util care să ajute orice părinte să înțeleagă puterea jocurilor online, avantajele și dezavantajele jocului pe calculator!

Ce informații utile vei găsi mai jos:

Ce înseamnă jocuri online?

Aproape că nimănui nu îi mai este străin termenul de jocuri online. Pe scurt, acum, jocurile funcționează prin intermediul internetului și se joacă într-o rețea formată din mai mulți jucători. Însă, jocurile nu au apărut de puțin timp. S-au putut juca din totdeauna, în ciuda tehnologiei avansate de acum. Bineînțeles, înainte de internet aveam acces la jocuri prin modem-uri sau terminale fără fir. Începând cu anul 1990, jocurile online au devenit tot mai vizibile, iar începând de aici s-au creat noi forme de joc.

O informație utilă care ne-ar putea ajuta să conștientizăm puterea jocurilor online este faptul că în anul 2006, vânzările pentru jocuri ajungeau la o valoare de peste 300 de milioane de dolari pe an, iar peste aproximativ un an, în 2007, vânzările jocurilor online erau evaluate la mai mult de un miliard de dolari pe an.

În prezent, există tot mai multe site-uri românești care pun la dispoziție în mod facil accesul la o gamă variată de jocuri online. De aici și ușurința cu care mulți copii ajung să acceseze jocurile, de multe ori fără să știe ce fac cu adevărat.

La ce sunt bune jocurile online în viața copiilor?

Dacă în primii ani de viață, cei mici modelează diverse figurine în joacă, începând de la vârsta de trei ani, copiii încep să își inventeze propriile scenarii și reguli de joc în minte. De acum înainte, majoritatea copiilor încep să interacționeze cu situații reale din viață, pe care ulterior le transferă în joc. Acum este vârsta optimă la care orice copil se dezvoltă, își face prieteni și trece printr-o reală transformare.

Cu siguranță orice părinte își pune întrebarea, sunt bune jocurile online pentru copilul meu?

Ei bine, având în vedere era digitală în care ne aflăm cu toții, dar și timpul pe care toți copiii îl petrec în fața calculatorului, jocurile online sunt bune dacă analizăm câteva aspecte.

Jocurile din fața calculatorului îi pot dezvolta copilului gândirea matematică, având în vedere situațiile în care este pus în fața unui joc, îi pot dezvolta limbajul, creativitatea, imaginația dar și cititul. Pentru că se află în plin joc, copilul își dorește să învețe cât mai repede regulile jocului pentru a ajunge la victorie.

Până acum totul bine, mai ales dacă jocurile online sunt o opțiune de joacă pentru o perioadă scurtă de timp. Dacă sunt alese greșit și mai ales dacă un copil petrece ore în șir în fața calculatorului, jocurile video pot avea și efecte negative. Iată care sunt cele mai importante!

Ce efecte periculoase pot avea jocurile online asupra copiilor

Distracția de pe internet poate fi rapidă și lipsită de efort. Multe jocuri sunt simple și nu necesită un grad major de concentrare, însă pe termen lung, jocurile pot avea următoarele efecte negative:

Jocurile online descurajează în mod direct pasiunea pentru lectură

Copiii vor renunța să mai depună efort pentru a transpune cuvintele în imagini din cărțile de lectură pe care ar trebui să le citească. Jocurile pe calculator pot limita această etapa, iar copiii să nu o mai considere atât de importantă pentru dezvoltarea optimă a comportamentului lor.

Jocurile pe calculator îi pot face pe copii să se izoleze

Recomandarea tuturor specialiștilor în educația copiilor este ca, încă de la vârste fragede, copilul să interacționeze cu alți copii de vârsta lui și nu numai. Ei bine, timpul petrecut în fața calculatorului poate limita cooperarea cu alți copii, o acțiune nefavorabilă pe termen lung pentru copil.

Copiii pot acumula tensiune musculară in timpul jocurilor pe calculator

În timpul jocurilor pe calculator, copiii acumulează o serie de tensiuni pe care nu le exprimă, iar acest lucru poate duce la reacții agresive atunci când vor crește mari. Corpul acumulează o serie de energii negative din cauza emoțiilor care se pot transforma în frustrări și ulterior, în daune incontestabile.

Jocurile video pot avea efecte violente pe termen scurt

La vârsta adolescenței, copiii care petrec mult timp în fața calculatorului pe platformele de jocuri online pot avea perioade scurte, dar inconștiente, de furie. În mințile copiilor se poate crea un impuls violent de moment, din cauza imaginilor la care au acces în joc.

Jocurile online pot crea dependență

Dacă timpul petrecut în fața calculatorului este din ce în ce mai mare în fiecare zi, atunci acest fapt ar putea duce către dependența copilului asupra jocurilor video. Mai mult de atât, dacă observi un comportament agresiv al copilului, în afara jocurilor de pe calculator, atunci acesta ar putea fi primul semnal de alarmă. Timpul petrecut la calculator trebuie restricționat, în special la jocurile cu conținut violent.

Ce pot face părinții pentru a avea control asupra jocurilor online

În primul rând, psihologii recomandă să îți instalezi programe de control parental pe calculator. Dacă în trecut nu aveam acces la această tehnologie, acum, din fericire, controlul poate fi în mâna părinților;

Verifică-i jocurile pe care le joacă, ba mai mult, fă-ți cont și joacă împreună cu copilul. În felul acesta vei petrece timp cu el, vei avea control permanent și îl vei responsabiliza;

Discută cu alți părinți sau specialiști pentru a afla cum evoluează jocurile online;

Organizează-i timpul copilului astfel încât să aibă și activități în aer liber, în funcție de pasiunile și interesele copilului;

Restricționează funcțiile jocurilor. Pentru a preveni eventualele incidente, crearea altor conturi sau accesul la alte jocuri violente, setează câteva restricții din consola;

Setează restricții asupra contului. Ca și părinte, poți seta mai multe restricții contului. Poți alege ce conținut să apară în funcție de vârstă, dar și la ce funcții online să aibă acces și mai ales, ce durată de utilizare poate avea contul copilului tău.

De ce iubesc copiii jocurile online

Părinții observă adesea plăcerea copiilor de a sta în fața telefonului sau a tabletei și nu întotdeauna înțeleg ce anume îi fascinează atât de tare. Ce simte copilul atunci când este în spațiul virtual?

Jocul pe calculator are o însemnătate puternică pentru copil, dincolo de mesajul pe care îl vezi tu, ca părinte. Dincolo de cursele de mașini, de împușcăturile sau de obstacolele pe care le vezi în imagini, copiii își construiesc o adevărată poveste atunci când se joacă. Ei sunt acum personajul principal în propria lume pe care și-au construit-o. Trăiesc o adevărată aventură, o acțiune palpitantă și o etapă plină de curiozități și suspans. Copiii își transformă activitatea din fața calculatorului într-o interacțiune activă, care îi ajută să obțină o mulțime de satisfacții pe plan personal.

Copiii nu consideră că joaca pe calculator este o pierdere de timp. Jocurile online sunt o acțiune pe care o petrec și la care se gândesc zi de zi. Fiecare copil își organizează propria strategie de joc, își imaginează și se gândește constant la noi opțiuni de joc.

Jocul online îl învață pe copil să exploreze, să încerce, să își exprime trăirile, sentimentele și fricile dincolo de orice poveste în care este implicat. Din punctul lor de vedere, jocurile online îi ajută să creeze legături strânse cu ceilalți participanți la joc, îi învață să colaboreze, dar și să fie puternici. O experiență care îi maturizează și care le construiește o identitate.

Lumea virtuală a jocurilor le permite copiilor de toate vârstele să se transforme și să se confrunte într-o lume misterioasă, iar cu fiecare provocare pe care o întâmpină, învață să se exprime și să se cunoască mai bine.

Jocuri online periculoase pentru copii

Jocul Balena albastră

Cu siguranță ai auzit o mulțime de știri cu final nefericit din cauza unui joc online destinat copiilor. Balena albastră a devenit cunoscut extrem de repede în România, ba chiar a făcut și câteva victime, iar în Federația Rusă a făcut furori timp de doi ani de zile. Ce presupune jocul?

Sunt câteva reguli clare și anume:

Să te trezești la ora 4:20;

Să ai o zi întreagă în care să urmărești doar filme de groază;

Să îți faci tăieturi cu un cuțit ori cu o lamă de ras;

Să îți scrii pe corp simboluri ori cuvinte precum balena albastră.

După cele 50 de zile în care trebuia să joci acest joc, copilul era îndemnat la sinucidere.

Un joc periculos, dar la care au avut acces mulți copii, iar recomandarea specialiștilor este de a urmări intens activitatea pe care copilul tău o are în mediul online.

Jocul Litera X

O încercare recentă în aplicația online Snapchat, care este folosită de o serie de utilizatori, din necunoștință de cauză. Rolul aplicației, pentru persoanele care o instalează, este de a afla cine adresează insulte asupra celorlalți cu privire la aspectul fizic ori la personalitatea acestora. Specialiștii suțin că acest joc online nu este decât o formă de cyber-agresiune, o formă agresivă de joc, care îi poate conduce pe copii inclusiv la sinucidere.

Pentru că Snapchat este o aplicație intens folosită de copiii de toate vârstele, este recomandat ca părinții să verifice cu atenție paginile pe care le accesează copii.

Jocul Roblox

Un joc online care se poate descărca pe orice dispozitiv media. Recomandat copiilor peste 3 ani, jocul are mai multe acțiuni, care pe termen lung pot afecta comportamentul copilului. Jocul este lansat din anul 2006, iar până în acest moment a avut mai multe efecte negative asupra multor copii din America.

Este important ca părinții să acorde o atenție sporită activităților pe care copiii le desfășoară în mediul virtual.

Așadar, în ciuda timpul insuficient de care mulți adulți se plâng, există o mulțime de modalități eficiente care pot controla accesul copiilor la internet. Dincolo de reclama jocurilor online, investește timp în alegerile copilului, verifică dacă activitățile din mediul virtual sunt utile copilului și mai ales învață-l care ar putea fi dezavantajele jocurilor greșite, dacă sunt jucate pe termen lung.

Jocul GRANNY

Jocul Granny face parte din categoria jocurilor horror la care, din păcate, copii pot avea foarte ușor acces, doar printr-un simplu click de pe telefon ori tabletă. În ciuda acțiunii, jocul este de mai mult timp unul dintre cele mai căutate și descărcate din aplicația App Store.

Ce se întâmplă în jocul GRANNY?

Toată acțiunea jocului are o grafică sângeroasă, scene morbide, la care niciun copil nu ar trebui să fie martor, chiar dacă acestea se desfășoară în spatele unui ecran. Acțiunea jocului prezintă acțiunea unei bunici transformată în zombi care îl urmărește pe jucător și atunci când îl prinde, îl bate într-un mod extrem de agresiv.

Un semnal de alarmă s-a tras deja, deoarece au fost cazuri reale de violență, influențate de acțiunea din joc, în anul 2018, atunci când un copil și-a înjunghiat bunica din cauza faptului că aceasta nu îl lăsa să se joace la calculator.

Jocul Vrei să fii o zână?

În același stil cu jocul Balena Albastră, jocul ”Vrei să fii o zână” sau ”Vrei să devii o zână”, se adresează în mod special fetițelor sub forma unor provocări agresive.

Ce se întâmplă în jocul Vrei să fii o zână?

Jocul are o grafică amuzantă ce seamănă cu un film de desene animate, acesta este și motivul pentru care la o primă vedere pare un joc inofensiv. Însă, pe măsură ce înaintează în joc, fetițele sunt îndemnate să depășească mai multe etape, multe dintre ele ajungând să fie extrem de violente.

Mai exact, un joc care le îndeamnă pe fetițe să meargă în toiul nopții, atunci când părinții dorm, să dea drumul la gazele de la aragaz, fără să aprindă aragazul, să spună cuvintele magice și să meargă înapoi liniștite la culcare, deoarece gazul va urma să o transforme într-o zână. Chiar le asigură că atunci când se vor trezi vor fi zâne.

Jocul a devenit viral pe internet atunci când s-a aflat și de prima victimă, o fetiță din Rusia care, s-a lăsat păcălită, a aprins gazul din neatenție și s-a ales cu arsuri pe tot corpul. Din fericire, nici ea și nici familia micuței nu a pățit lucruri mai grave de atât.

Jocul Momo Challenge

Jocul Momo Challenge a apărut ca o simplă provocare ce îi îndemna pe copii să apeleze pe whatsapp un ”număr blestemat”, iar de aici să primească instrucțiunile și provocările pe care să le îndeplinească. Mai grav este faptul că toate aceste provocări, în final, duceau la sinucidere.

Ce se întâmplă în jocul Momo Challenge?

Este un joc agresiv care s-a făcut cunoscut prin înregistrarea unor convorbiri din America, trimise de un copil, înregistrări din care se înțelegea clar cum Momo îl îndemna pe copil să ia un cuțit și să își taie beregata, dar și o altă înregistrare în care Momo amenința cu moartea întreaga familie a unui copil, dacă sarcinile din provocare nu sunt duse la bun sfârșit.

Efectele jocurilor periculoase sunt mult mai mari decât ne putem imagina cu toții. Sunt jocuri monstruoase care pot ucide atât copiii, cât și întreaga familie.

