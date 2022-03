Jurnalistă a întrerupt luni, 14 martie, buletinul de știri, arărând câteva secunde bune în studio cu o pancartă prin care condamna războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

„Opriți razboiul!” a strigat femeia, care a afișat un banner cu textul: „Nu războiului. Opriți războiul! Nu credeți în propagandă. Aici sunteți mințiți”.

Un clip al transmisiei live a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, iar mai mulți jurnaliști au identificat-o pe protestatară drept jurnalista Marina Ovsianikova, director de programe al postului.

Potrivit portalului ucrainean independent EuroMaidan Press, femeia, mamă a doi copii, a fost deja reținută de poliție. Înainte de asta, ea a postat o filmare în care își explică gestul.

„Ce se petrece acum în Ucraina e o crimă, iar Rusia e stat agresor. Cel care face asta este un singur om, Vladimir Putin. Tatăl meu e ucrainean, mama mea e rusoaică. Iar ei niciodată nu au fost dușmani. Acest colier de la gâtul meu este un simbol că Rusia trebuie să oprească imediat războiul fratricid. Din păcate, în ultimii ani am lucrat la Pervîi Kanal (Canalul 1). Și mi-e rușine că am făcut asta, că am făcut propagandă, că am zombificat poporul rus. Am tăcut în 2014, când a început. Am tăcut la mitinguri, când se făceau pentru Crimeea, când organiza Navalnîi, noi pur și simplu am privit în tăcere acest regim anti-om. Încă 10 generații de-ale noastre de acum înainte nu vor spăla această rușine, acest război fratricid”, a spus ea în mesajul video.

Ovsianikova a publicat un clip video înainte de acțiunea ei: „Din păcate, în ultimii ani am lucrat la 1 TV, ocupându-mă de propaganda Kremlinului. Mi-e atât de rușine acum”.

La începutul acestei luni, Rusia a adoptat o lege care incriminează rapoartele despre invazie care sunt în contradicție cu narațiunea oficială a guvernului, amenințând jurnaliștii cu până la 15 ani după gratii.

Potrivit unei monitorizări a programelor posturilor din Rusia, realizată de BBC, evenimentele din Ucraina nu sunt denumite război la televiziunea controlată de stat. Ofensiva este descrisă ca „o operațiune de demilitarizare” sau o „operațiune militară specială de apărare a republicilor populare Donețk și Luhansk”.

De altfel, jurnaliștii ruși care au relatat despre incidentul de la Channel One au banat mesajul de protest.

