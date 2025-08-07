Starea de sănătate a prințesei Kate Middleton, viitoarea regină a Marii Britanii, ridică semne serioase de întrebare după ce a apărut într-o formă fizică extrem de fragilă la turneul de tenis de la Wimbledon. La șase luni după ce a anunțat că boala se află în remisiune în urma tratamentului pentru o formă de cancer nedezvăluită public, silueta prințesei de Wales a devenit atât de subțire, încât, potrivit RadarOnline.com, pare mai firavă chiar și decât fiica sa, prințesa Charlotte, în vârstă de 10 ani.

Surse din apropierea familiei regale susțin că Kate, în vârstă de 43 de ani, ar fi ajuns la o greutate alarmantă de aproximativ 40 de kilograme, iar imaginea sa „scheletică” a șocat chiar și cercurile apropiate Palatului. Deși a revenit curajos la unele îndatoriri oficiale, absența ei notabilă de la prestigioasele curse Royal Ascot din iunie și apariția firavă de la Wimbledon alimentează temerile că recuperarea sa nu decurge așa cum s-a sperat.

„Este evident că nu se simte bine”, a declarat un apropiat. „Kate este foarte slăbită, nu are poftă de mâncare, iar asta se vede. Și-a pierdut masa musculară, iar trupul ei nu mai are deloc tonus. A fost întotdeauna o femeie atletică, dar acum e departe de acel aspect”.

Potrivit surselor citate, Kate Middleton ar avea dificultăți în perioada de recuperare și ar fi fost afectată profund de tratamentele chimio. Medicii avertizează că o pierdere atât de severă în greutate – însoțită de pierderea masei musculare, a grăsimii și a masei osoase – poate slăbi imunitatea și reduce capacitatea corpului de a lupta eficient împotriva bolii.

Deși nu a fost implicat în tratamentul prințesei, doctorul Gabe Mirkin a declarat pentru RadarOnline.com că un astfel de aspect fizic ar putea indica o reacție adversă puternică la chimioterapie, o lipsă de alimentație adecvată din cauza stării generale proaste sau, în cel mai pesimist scenariu, o recidivă a bolii.

Kate Middleton a anunțat în martie 2024 că urmează tratament pentru o formă de cancer

Kate Middleton a anunțat în martie 2024 că urmează tratament pentru o formă de cancer, după o operație abdominală, iar în ianuarie 2025 a făcut public faptul că se află în remisiune. Cu toate acestea, aparițiile sale rare și vizibil fragilizate din ultima perioadă sugerează că lupta ei nu s-a încheiat.

„Poate că s-a întors prea repede la îndatoririle regale”, a comentat o altă sursă. „Are nevoie de odihnă, timp și mai ales de îngrijire adecvată”.

Fanii și susținătorii Casei Regale așteaptă cu sufletul la gură vești îmbucurătoare, în timp ce întreaga lume privește cu îngrijorare starea de sănătate a uneia dintre cele mai iubite figuri regale contemporane.

