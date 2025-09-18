Astfel, Ucraina a reușit să distrugă un grup de forțe ruse și un depozit de muniții, folosind armament occidental.

Footage of a Ukrainian Air Force Su-27 Flanker removing a Russian troop gathering point and ammunition depot in Chasiv Yar with a pair of US-supplied 1,000 pound JDAM-ER glide bombs. pic.twitter.com/ERexpMMH4s — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2025

Ucraina a distrus un grup de trupe ale lui Putin și un depozit de muniții

Ceasiv Iar este un oraș mic, dar cu o poziție strategică în regiunea Donețk, pentru care armatele Ucrainei și Rusiei se luptă de mai multe luni.

Moscova susține că în vară a reușit să preia controlul asupra întregului oraș, însă o nouă înregistrare apărută online arată că nici Kievul nu renunță, iar luptele continuă pe acest sector al frontului.

Aviația din Ucraina a bombardat puternic pozițiile rusești, distrugând un grup de trupe ale lui Vladimir Putin și un depozit de muniții, folosind bombe planante (care planează după lansare – n.r.) JDAM-ER de 500 kg.

Atacul a fost executat de un avion de vânătoare Su-27, care, alături de MiG-29, rămâne coloana vertebrală a forțelor aeriene.

Ce este JDAM, arma folosită de Ucraina

Joint Direct Attack Munition (JDAM) reprezintă o extensie a bombelor clasice, care le transformă în bombe planante, cu o rază de acțiune mult mai mare.

Statele Unite și aliații lor dispun de cel puțin câteva zeci de versiuni de bombe, diferite prin greutate și tipurile de focoase.

Primele mențiuni despre utilizarea bombelor GBU-62 de către ucraineni au apărut încă din 2023, dar, din cauza numărului lor redus, Kievul le-a folosit cu reținere.

Abia în 2025 a fost confirmată, de pildă, folosirea JDAM-ER în varianta GBU-32, care are o ogivă mai mică decât modelul de vârf GBU-62.