Ministerul rus al Apărării: „Cucerirea orașului a fost realizată de parașutiștii din Divizia 98 Gardă”

Atacul coincide cu presiunile crescânde ale fostului președinte american Donald Trump asupra Moscovei. Trump a amenințat că va impune noi sancțiuni dacă nu se acceptă un plan de pace în zece zile.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, trupele aeropurtate ar fi reușit să ocupe Ceasiv Iar, un oraș din regiunea Donețk, cu o populație pre-război de 12.000 de locuitori. Andrey Belousov, ministrul rus al apărării, i-a lăudat pe parașutiști pentru „curajul lor excepțional”.

Russian forces have captured the city of Chasiv Yar, Kostyantynivka direction, Donetsk Oblast.



The battle lasted for 483 days, making it the third longest battle of the war, after Marinka (616 days), and Pervomaiske (545 days).



Pre-war population: ~14,400.

Total land area:… pic.twitter.com/QnVxZQCMWa — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 31, 2025

Totuși, Ucraina contestă afirmațiile. Victor Trygubov, purtătorul de cuvânt al trupelor ucrainene din zona Harkiv, a declarat:

In the footage, "Zvezda" shows the liberated Chasiv Yar. Only the skeletons of buildings remain, with huge craters on the ground. The fighters cleared more than 4200 structures.



The video was shown by servicemen of the 88th reconnaissance and sabotage brigade "Espanola" who… pic.twitter.com/LEChtMYatf — East_Calling (@East_Calling) July 31, 2025

„Așa cum fac de obicei, au ridicat un steag într-o zonă ocupată de mai bine de șase luni și răspândesc informații false că au preluat controlul asupra întregului oraș.”

Ceasiv Iar, cheia către Kramatorsk și Sloviansk

Importanța Ceasiv Iar vine din poziția sa strategică. Orașul oferă o poziție înaltă de unde pot fi atacate alte localități-cheie din Donbas, precum Sloviansk, Kramatorsk sau Kostiantynivka, ultimele orașe mari din regiune aflate încă sub control ucrainean.

#NewsMap

Russian invasion forces claim the total capture of #Chasiv_Yar, indeed hoisting their flags in the most Western areas of the town (geolocated by me).

However, no flags are hoisted in the center, indicating a possible Ukrainian presence in that (mostly cut-off) area. pic.twitter.com/mvymtyPcuq — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 31, 2025

Platforma ucraineană DeepState, care monitorizează frontul cu ajutorul imaginilor satelitare și informațiilor open-source, arată că cea mai mare parte a orașului este sub ocupație rusă, dar există o zonă „gri”, a cărei apartenență nu poate fi confirmată.

Rusia bombardează Kievul în timp ce respinge cererile lui Trump de încetare a războiului

În paralel cu declarațiile de victorie din est, Rusia a lansat joi un atac de șapte ore asupra Kievului. Potrivit armatei ucrainene, au fost lansate 308 drone și 8 rachete de croazieră. Majoritatea au fost doborâte, dar peste 25 au lovit ținte civile.

Președintele Volodimir Zelenski a spus că atacul a fost un răspuns direct la eforturile de pace:

Since the night hours, our rescuers, firefighters, medics, and all the necessary emergency services have been working at the sites of Russian missile and drone strikes. The Dnipro, Poltava, Sumy, Mykolaiv, and Kyiv regions have been affected. The capital was the primary target of… pic.twitter.com/Cn8VMXoijE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2025

„Astăzi, lumea a văzut din nou răspunsul Rusiei la dorința noastră de pace cu America și Europa: noi crime demonstrative.”

Medvedev îl atacă pe Trump: „Să nu uite ce e Dead Hand”

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev i-a răspuns dur lui Donald Trump, care îl numise „președinte eșuat” și îl avertizase să „aibă grijă ce spune”. Medvedev a scris că dacă „câteva cuvinte” pot provoca o reacție atât de nervoasă din partea liderului american, înseamnă că Rusia are dreptate să își urmeze propriul drum.

El a amintit și de controversatul sistem sovietic de represalii nucleare automate, cunoscut în Vest drept „Dead Hand”: „Trump ar trebui să-și amintească cât de periculos poate fi miticul Dead Hand.”

Trump, mai dur ca niciodată: „Rusia trebuie să accepte pacea în 10 zile”

Donald Trump a spus marți că va impune sancțiuni și tarife Rusiei dacă nu acceptă un plan de pace în termen de zece zile. Deși anterior părea mai apropiat de Vladimir Putin, în ultimele săptămâni Trump și-a schimbat tonul.

În același timp, canale pro-ruse precum „Dva Mayora”, cu peste 1,2 milioane de abonați pe Telegram, au criticat discursul lui Trump: „Cucerirea orașului Ceasiv Iar contrazice dansul politic al lui Trump.”

Deși oficialii ruși susțin că au obținut o victorie, chiar și unii comentatori pro-Kremlin pun sub semnul întrebării importanța militară a Ceasiv Iar. Sergey Markov, fost consilier al lui Putin, a declarat că orașul „nu are semnificație strategică” și este doar un exemplu al modului în care acest război poate continua „mulți ani de acum înainte”.

