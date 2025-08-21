Într-un discurs susținut la Phenian, liderul nord-coreean a spus: „Avem o armată eroică. Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă şi ceea ce trebuie făcut. Va continua să facă acest lucru şi în viitor”, conform agenției oficiale KCNA, relatează AFP.

Amintim că relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia s-au consolidat. Statele au parafat anul trecut un pact de apărare reciprocă, în timpul unei vizite oficiale a președintelui rus Vladimir Putin în țara condusă de Kim Jong-un.

În aprilie, Coreea de Nord a recunoscut că a trimis soldați în Rusia. Potrivit serviciilor secrete sud-coreene și occidentale, peste 10.000 de soldați nord-coreeni au fost desfășurați în regiunea Kursk, alături de echipamente precum obuze de artilerie, rachete și sisteme cu rază lungă de acțiune.

Seulul estimează că aproximativ 600 de militari nord-coreeni au murit, iar mii au fost răniți în timpul luptelor.

Pe lângă soldații care luptă în Rusia, mii de nord-coreeni sunt trimiși să muncească în țara lui Putin pentru a acoperi lipsa de forță de muncă agravată de războiul din Ucraina. Aceștia sunt supuși unor zile istovitoare de muncă și unui control strict din partea autorităților nord-coreene.



