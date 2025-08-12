Forțat să muncească peste 18 ore pe zi

Moscova a apelat la Phenian pentru sprijin în război, utilizând rachete, obuze și chiar soldați nord-coreeni. În plus, oficiali ai serviciilor secrete sud-coreene au afirmat pentru BBC că Rusia se bazează tot mai mult pe muncitori nord-coreeni, în contextul pierderilor umane cauzate de conflict și al emigrării masive a bărbaților ruși.

Sursa citată a stat de vorbă cu șase muncitori nord-coreeni care au fugit din Rusia de la începutul războiului, dar și cu oficiali guvernamentali, cercetători și oameni care ajută la salvarea muncitorilor.

Muncitorii dorm în containere supraaglomerate și murdare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Aceștia au descris condițiile de muncă drept „abominabile”. Jin, unul dintre muncitori, a povestit că la sosirea sa în Extremul Orient al Rusiei a fost escortat de un agent nord-coreean care i-a ordonat să nu vorbească cu nimeni.

„Lumea exterioară este dușmanul nostru”, i-a spus agentul. Jin a fost forțat să muncească peste 18 ore pe zi, construind blocuri de apartamente.

Toți cei șase muncitori care au vorbit pentru BBC au descris aceleași zile de muncă istovitoare. Se trezeau la ora 6 dimineața și lucrau până la 2 noaptea, având doar două zile libere pe an.

Nord-coreenii dorm în containere supraaglomerate

Tae, un alt muncitor, a povestit că mâinile îi amorțeau dimineața din cauza muncii grele. „Trezirea era îngrozitoare, când îți dădeai seama că trebuie să repeți aceeași zi din nou”, a spus el, care a reușit să fugă din Rusia anul trecut.

Chan, un alt muncitor, a descris cum supraveghetorii îi băteau pe cei care adormeau la locul de muncă: „Unii oameni își părăseau postul pentru a dormi în timpul zilei sau adormeau în picioare, dar supraveghetorii îi găseau și îi băteau. Era cu adevărat ca și cum am fi murit”.

„Condițiile sunt cu adevărat îngrozitoare”, a spus Kang Dong-wan, profesor la Universitatea Dong-A din Coreea de Sud, care a mers de mai multe ori în Rusia pentru a vorbi cu muncitori nord-coreeni.

„Muncitorii sunt expuși la situații foarte periculoase. Noaptea, luminile sunt stinse și ei lucrează în întuneric, cu echipamente de siguranță insuficiente”.

Condițiile de trai sunt la fel de dure. Muncitorii dorm în containere supraaglomerate și murdare sau pe podeaua blocurilor neterminate, în frig. Ei sunt supravegheați de agenți ai departamentului de securitate al statului nord-coreean.

Nam, un alt muncitor, a povestit că a căzut de la patru metri înălțime și că și-a „zdrobit” fața, dar nu i s-a permis să meargă la spital.

Muncitorii nord-coreeni sunt „ieftini”

În trecut, zeci de mii de nord-coreeni munceau în Rusia, generând venituri semnificative pentru regimul lui Kim Jong Un. În 2019, ONU a interzis utilizarea acestor muncitori, dar în 2024, peste 10.000 de nord-coreeni au fost trimiși din nou în Rusia, potrivit unui oficial al serviciilor secrete sud-coreene. Se estimează că numărul lor ar putea ajunge la 50.000 în acest an.

Acești muncitori sunt repartizați în construcții, fabrici de confecții și centre IT, încălcând sancțiunile ONU. Datele guvernului rus arată că peste 13.000 de nord-coreeni au intrat în țară în 2024, majoritatea cu vize de student, o tactică folosită pentru a ocoli interdicțiile internaționale.

În luna iunie, Serghei Șoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat că 5.000 de nord-coreeni vor fi trimiși să reconstruiască Kursk, regiunea rusă capturată în urmă cu un an de forțele ucrainene, dar care au fost respinse între timp.

„Rusia se confruntă în prezent cu o gravă lipsă de forță de muncă, iar nord-coreenii sunt soluția perfectă. Sunt ieftini, muncitori și nu creează probleme”, a spus Andrei Lankov, profesor la Universitatea Kookmin din Seul și renumit expert în relațiile dintre Coreea de Nord și Rusia.

Aceste locuri de muncă în construcții în străinătate sunt foarte râvnite în Coreea de Nord, deoarece promit salarii mai bune decât cele din țară. Majoritatea muncitorilor pleacă în speranța că vor scăpa de sărăcie și vor putea cumpăra o casă pentru familia lor sau vor putea deschide o afacere la întoarcere.

Muncitorii din Asia Centrală erau plătiți de cinci ori mai mult

Muncitorii sunt selectați riguros și trebuie să-și lase familiile în urmă. O mare parte din banii câștigați de ei ajung la statul nord-coreean, iar restul, între 100 și 200 de dolari pe lună, este reținut până la întoarcerea lor acasă, pentru a preveni evadările.

Tae a povestit că s-a simțit „rușinat” când a aflat că alți muncitori din Asia Centrală erau plătiți de cinci ori mai mult pentru o treime din muncă. „M-am simțit ca într-un lagăr de muncă, o închisoare fără gratii”, a spus el.

Jin a povestit că ceilalți muncitori îi numeau sclavi. „Nu sunteți oameni, ci doar mașini care pot vorbi”, spuneau colegii de muncă.

La un moment dat, șeful său i-a spus că s-ar putea să nu primească niciun ban când se va întoarce în Coreea de Nord. Acesta a fost momentul în care Jin a decis să evadeze.

Tae a hotărât să fugă după ce a văzut pe YouTube videoclipuri care arătau cât câștigau muncitorii din Coreea de Sud. Într-o noapte, și-a pus lucrurile într-un sac de gunoi, a pus o pătură sub cearșafurile patului pentru a da impresia că încă dormea și s-a furișat afară din șantierul de construcții. A chemat un taxi și a parcurs mii de kilometri prin țară pentru a se întâlni cu un avocat care l-a ajutat să-și organizeze călătoria spre Seul.

Cum sunt ținuți sub control muncitorii

În ultimii ani, tot mai puțini muncitori au reușit să-și pună la cale evadarea utilizând smartphone-uri second-hand interzise, cumpărate cu banii puși deoparte din mica indemnizație zilnică pe care o primeau pentru țigări și alcool.

În încercarea de a preveni aceste evadări, mai multe surse au dezvăluit că autoritățile nord-coreene iau măsuri mai drastice împotriva libertății deja limitate a muncitorilor.

Conform lui Kang Dong-wan, una dintre modalitățile prin care regimul a încercat să țină sub control muncitorii în ultimul an a fost supunerea acestora la sesiuni mai frecvente de formare ideologică și autocritică, în cadrul cărora sunt obligați să-și declare loialitatea față de Kim Jong Un și să-și recunoască greșelile.

În plus, au fost eliminate și rarele ocazii de a părăsi șantierele de construcții. „Muncitorii obișnuiau să iasă în grupuri o dată pe lună, dar recent aceste ieșiri s-au redus la aproape zero”, a mai adăugat acesta.

Numărul nord-coreenilor care reușesc să fugă anual din Rusia și să ajungă în Seul s-a înjumătățit din 2022, de la aproximativ 20 pe an la doar 10, conform guvernului sud-coreean.





