„Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condiţiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moşteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”, a transmis ANAF vineri, 3 octombrie, printr-un comunicat de presă.

Este vorba despre imobilul deţinut până în 2015 de Iohannis. Pentru că fostul președinte a refuzat să participe la predarea spațiului, ANAF a schimbat yala.

„Procedura de preluare a fost gestionată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Sibiu, sub coordonarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov. În urma corespondenţei purtate cu foştii proprietari şi în conformitate cu atribuţiile prevăzute de lege pentru organul de valorificare, instituţia a procedat la intrarea în imobil, în calitatea statului român de coproprietar. Subliniem că foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul A.J.F.P. Sibiu în spaţiul respectiv, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei uşii de la intrare”, a adăugat ANAF.

Amintim că, pe 16 septembrie, președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat că fostului președinte Klaus Iohannis i s-a cerut să predea imobilul din Sibiu pierdut în instanță și i s-a comunicat suma datorată din închirieri în cei 17 ani (1999-2015), altfel va fi executat silit „ca orice român”.

Șeful ANAF a adăugat că speră că fostul președinte va preda de bunăvoie casa, altfel va suporta consecințele: „În perioada următoare, după ce încheiem discuția pe preluarea bunurilor cu domnia- sa, o să facem public ceea ce înseamnă sumele datorate. Sumele datorate pot fi plătite doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sper că va preda imobilul de bunăvoie, vorbim de un fost demnitar. Există un termen, nu vi-l pot spune”.

ANAF a trimis și o somație prin care informa că Iohannis datorează 4,7 milioane de lei, adică aproximativ 900.000 de euro, pentru cei 17 ani. Cât timp Iohannis a fost președinte, adică până în februarie 2025, Fiscul nu i-a cerut să returneze banii încasați ilegal.

