Klaus Iohannis va fi executat silit „ca orice român”, dacă nu predă casa din Sibiu de bunăvoie, anunță șeful ANAF

„ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează și, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparține. În perioada următoare o să îl predea și o să vă comunicăm public preluarea imobilului. Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere – preluarea bunurilor care au generat veniturile și, după aceea, recuperarea banilor obținuți de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înființa în curând, în ceea ce privește a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac și să începem cu procese”, a spus Adrian Nica la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Șeful ANAF a adăugat că speră că fostul președinte va preda de bunăvoie casa pierdută în instanță, altfel vor urma consecințe.

„În perioada următoare, după ce încheiem discuția pe preluarea bunurilor cu domnia sa, o să facem public ceea ce înseamnă sumele datorate. Sumele datorate pot fi plătite doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sper că va preda imobilul de bunăvoie, vorbim de un fost demnitar. Există un termen, nu vi-l pot spune”, a menționat Nica.

El a precizat că, dacă Iohanis va depăși termenul până la care trebuie să plătească banii, va fi executat silit „ca orice român”. Totuși, șeful ANAF nu a spus ce termen a primit fostul președinte.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a cerut abia luna trecută familiei Iohannis să elibereze jumătatea de imobil pe care a deținut-o în Sibiu, pe strada Nicolae Bălcescu, dar și banii din chiriile încasate în perioada 1999-2015, actualizate cu inflația și cu dobânda legală, deoarece imobilul a fost pierdut definitiv în instanță în 2017.

ANAF a trimis și o somație prin care informa că Iohannis datorează 4,7 milioane de lei, adică aproximativ 900.000 de euro, pentru cei 17 ani.

Cât timp Iohannis a fost președinte, adică până în februarie 2025, Fiscul nu i-a cerut să returneze banii încasați ilegal.

