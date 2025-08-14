Evaluarea a fost realizată de un specialist independent

Banii respectivi reprezintă valoarea chiriilor care s-au încasat timp de 17 ani pentru imobilul din Sibiu, pe care l-a pierdut definitiv în instanță, conform Antena3.

Suma calculată acoperă perioada în care imobilul a fost deținut și închiriat, plus penalitățile acumulate.

Casa care se află în centrul Sibiului a fost subiectul unui proces îndelungat de retrocedare. Instanța a stabilit în urma acestuia că soții Iohannis nu au avut un titlu de proprietate valabil. Această decizie a dus la radierea dreptului său din cartea funciară, dar și la restituirea imobilului către proprietarii de drept.

Scopul somației

Această somație pe care a transmis-o ANAF are scopul de a recupera prejudiciul considerat de stat ca fiind produs prin încasarea chiriilor aferente perioadei în care Iohannis a deținut imobilul.

În situația în care suma nu se achită, urmează să se demareze proceduri de executare silită.

Ce poveste are imobilul

Apartamentul situat la parterul unei case din zona zero din Sibiu, pe pietonala Nicolae Bălcescu, este cea mai mediatizată proprietate a soților Iohannis. Are 166 de metri pătrați, s-a închiriat unei bănci, iar soții Iohannis s-au judecat pentru aceasta timp de 16 ani. Au fost acuzați că ar fi cumpărat spațiul de la un fals moștenitor.

Locuința, din care soții Iohannis au cumpărat jumătate pe 1 iunie 1999 pentru suma de 5.000 de lei, a făcut parte din averea soţilor Maria şi Eliseu Ghenea. În urma decesului acestora, a trecut, în anii ’70, în proprietatea unei surori a lui Eliseu Ghenea, care însă a decedat fără a avea copii, conform Adevărul.

Casa a trecut în proprietatea statului român. În 1997, imobilul s-a cumpărat de către chiriași. Contractele prin care chiriașii au cumpărat casa s-au anulat în instanță, în 1999, la cererea fiului lui Nicolae Baştea, acesta din urmă fiind nepot al soţilor Ghenea.

Ulterior, casa a ajuns în proprietatea familiei Iohannis. Aceasta a cumpărat partea urmașilor lui Baștea. Au fost deschise procese în instanță de către foștii chiriași, pentru anularea contractelor prin care familia Iohannis a intrat în posesia imobilului. A fost contestată calitatea de urmaș de drept al lui Nicolae Baștea.

Curtea de Apel Brașov a respins, pe data de 12 noiembrie 2015, un recurs declarat de către soții Iohannis. De asemenea, a menținut decizia Tribunalului Braşov din mai 2014, prin care un contract de vânzare-cumpărare al unui imobil din Sibiu a fost anulat. După o perioadă de 16 ani a venit sentința, cu zeci de procese.

