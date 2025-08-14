Evaluarea a fost realizată de un specialist independent

Banii respectivi reprezintă valoarea chiriilor care s-au încasat timp de 17 ani pentru imobilul din Sibiu, pe care l-a pierdut definitiv în instanță, conform Antena3.  

Suma calculată acoperă perioada în care imobilul a fost deținut și închiriat, plus penalitățile acumulate. 

Casa care se află în centrul Sibiului a fost subiectul unui proces îndelungat de retrocedare. Instanța a stabilit în urma acestuia că soții Iohannis nu au avut un titlu de proprietate valabil. Această decizie a dus la radierea dreptului său din cartea funciară, dar și la restituirea imobilului către proprietarii de drept.  

Scopul somației

Această somație pe care a transmis-o ANAF are scopul de a recupera prejudiciul considerat de stat ca fiind produs prin încasarea chiriilor aferente perioadei în care Iohannis a deținut imobilul.

În situația în care suma nu se achită, urmează să se demareze proceduri de executare silită.  

Ce poveste are imobilul

Apartamentul situat la parterul unei case din zona zero din Sibiu, pe pietonala Nicolae Bălcescu, este cea mai mediatizată proprietate a soților Iohannis. Are 166 de metri pătrați, s-a închiriat unei bănci, iar soții Iohannis s-au judecat pentru aceasta timp de 16 ani. Au fost acuzați că ar fi cumpărat spațiul de la un fals moștenitor.  

Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
Recomandări
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale

Locuința, din care soții Iohannis au cumpărat jumătate pe 1 iunie 1999 pentru suma de 5.000 de lei, a făcut parte din averea soţilor Maria şi Eliseu Ghenea. În urma decesului acestora, a trecut, în anii ’70, în proprietatea unei surori a lui Eliseu Ghenea, care însă a decedat fără a avea copii, conform Adevărul.

Casa a trecut în proprietatea statului român. În 1997, imobilul s-a cumpărat de către chiriași. Contractele prin care chiriașii au cumpărat casa s-au anulat în instanță, în 1999, la cererea fiului lui Nicolae Baştea, acesta din urmă fiind nepot al soţilor Ghenea. 

Ulterior, casa a ajuns în proprietatea familiei Iohannis. Aceasta a cumpărat partea urmașilor lui Baștea. Au fost deschise procese în instanță de către foștii chiriași, pentru anularea contractelor prin care familia Iohannis a intrat în posesia imobilului. A fost contestată calitatea de urmaș de drept al lui Nicolae Baștea.  

Curtea de Apel Brașov a respins, pe data de 12 noiembrie 2015, un recurs declarat de către soții Iohannis. De asemenea, a menținut decizia Tribunalului Braşov din mai 2014, prin care un contract de vânzare-cumpărare al unui imobil din Sibiu a fost anulat. După o perioadă de 16 ani a venit sentința, cu zeci de procese.  

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Tech: Crocși cu Windows XP, GPT-5 de la OpenAI şi cel mai subţire telefon pliabil

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns până în ziua de azi: „Îl trimitea Iliescu și...”
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
GSP.RO
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
GSP.RO
ȘOCANT: Soția fostului fotbalist din Superligă, bătută de doi bărbați, în supermarket, în Craiova! „Au dat în mine și după ce am leșinat”
Parteneri
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Singurele poze de la nunta ei! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Avantaje.ro
Singurele poze de la nunta ei! Romina Gingașu și Pierro Ferrari, 4 ani de căsnicie! Cum a arătat mireasă, la brațul soțului cu 47 de ani mai mare! Nuntă de lux în Capri
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Garda de Mediu se „înarmează” cu drone și bodycam-uri cumpărate prin PNRR. Diana Buzoianu promite mai multe sancțiuni
Știri România 18:45
Garda de Mediu se „înarmează” cu drone și bodycam-uri cumpărate prin PNRR. Diana Buzoianu promite mai multe sancțiuni
Rezultatele Loto 6/49 din 14 august 2025. Numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:34
Rezultatele Loto 6/49 din 14 august 2025. Numerele câștigătoare extrase joi
Parteneri
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Adevarul.ro
Premierul Bolojan, contestat în propriul partid. Primarii PNL amenință că ies în stradă | Surse
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria
Fanatik.ro
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Ce se va întâmpla cu emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț. În ce zile poate fi urmărită la Antena Stars
Stiri Mondene 17:46
Ce se va întâmpla cu emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț. În ce zile poate fi urmărită la Antena Stars
Cine este femeia pe care Cătălin Botezatu a iubit-o cel mai mult. Adevărul despre relația cu Nicolle Fota
Stiri Mondene 17:15
Cine este femeia pe care Cătălin Botezatu a iubit-o cel mai mult. Adevărul despre relația cu Nicolle Fota
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
ObservatorNews.ro
"Bună dimineața, mi-am ucis fosta soție". Un italian şi-a înjunghiat fosta parteneră şi a sunat la poliţie
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Albu, operat de cancer anul trecut, a primit cu puțin timp în urmă verdictul de la medici! I se schimbă tot restul vieții. Ce i-au spus chiar când se pregătea să plece în luna de miere?
Parteneri
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
GSP.ro
Militari Residence şi Popeşti-Leordeni, peste o capitală europeană: lux şi opulenţă prin mizerie
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
GSP.ro
Cum se împarte asigurarea de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner » Ce primește Mihaela Rădulescu
Parteneri
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
Mediafax.ro
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească o datorie de aproape un milion de euro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Wowbiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Wowbiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
O tânără de 17 ani din Timișoara a murit la maternitate, la doar câteva ore după ce a născut natural
KanalD.ro
O tânără de 17 ani din Timișoara a murit la maternitate, la doar câteva ore după ce a născut natural

Politic

Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Politică 15:30
Premierul „Taie-Tot” opreşte finanţarea pe „Anghel Saligny” şi îndeamnă primarii să facă datorii, spune un lider PSD: „Este o insultă”
Ciprian Ciucu, ieșire nervoasă: „Dă-te afară și atacă zilnic”. Victoria Stoiciu a scris că guvernul din care face parte și PSD măcelărește Educația
Politică 15:20
Ciprian Ciucu, ieșire nervoasă: „Dă-te afară și atacă zilnic”. Victoria Stoiciu a scris că guvernul din care face parte și PSD măcelărește Educația
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
Fanatik.ro
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii