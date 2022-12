Irina*, o fetiță de 9 ani din județul Dolj, a fost lăsată în grija străbunicilor, mama și bunicii fiind plecați la muncă în străinătate. Aceștia reveneau periodic în țară, locuința comună fiind cea a străbunicilor.

Pentru ca fiica să țină pasul cu materia școlară, mama i-a plătit Irinei un meditator să o ajute la teme atunci când întâmpina dificultăți.

La sfârșitul anului 2019, știrea că o fetiță de 11 ani din județul Tulcea a rămas însărcinată a făcut înconjurul buletinelor de știri la televiziuni. Irina era la meditații când doamna care o pregătea i-a vorbit despre știrea care rula la televizor. Copila a tresărit speriată.

S-a destăinuit străbunicii

După pregătire, a mers acasă și și-a întrebat străbunica direct: „La 11 ani o să rămân și eu gravidă?”. „Ce ai? Cum să rămâi gravidă”, i-a replicat femeia, contrariată.

„Mi-a spus doamna de la meditaţii că a văzut la ştiri o fată care la 11 ani a rămas gravidă”, i-a răspus, sec, fetița. Străbunica nu înțelegea însă ce voia să îi transmită copila.

Atunci, Irina a izbucnit în plâns și i-a povestit că de doi ani, din vara anului 2017, de fiecare dată când se întorcea în țară, bunicul vitreg o atingea în zonele intime și îi cerea să îi facă sex oral. De frică și de rușine, copila nu a spus nimănui. Până când învățătoarea de la meditații i-a explicat cum poate rămâne o femeie însărcinată.

Mama fetiței sesizează poliția

Auzind relatarea fetiței, străbunica nu a crezut-o. Însă copila, conștientizând lucrurile grave pe care le-a trăit, i-a spus că o va anunța pe mama ei în Italia. „Atunci, m-a crezut”, avea să povestească Irina la audieri. Copila i-a relatat mamei la telefon cum de fiecare dată când bunicul vitreg venea în țară dormea împreună cu ea și bunica, iar după ce femeia ieșea din casă, acesta începea să o pipăie în zonele intime.

„Îmi spunea că mă iubește. M-a pupat pe gură. A fost yeah”, a relatat copila.

Mama copilei a sesizat poliția, care a declanșat o anchetă.

Bunicul neagă acuzațiile

Bunicul, un bărbat în vârstă de 52 de ani, a negat cu vehemență acuzațiile. A venit în țară pentru a fi audiat. A considerat asta o dovadă a faptului că nu fuge de aflarea adevărului.

Anchetatorii au solicitat o expertiză psihologică în cazul fetiței.

„Îmi amorțește stomacul”, le-a spus Irina psihologilor care încercau să o determine să relateze ce i se întâmpla atunci când rămânea singură cu bunicul vitreg.

În cazul abuzurilor sexuale cu victime minore, care nu sunt confirmate medico-legal, evaluările psihologice sunt esențiale pentru anchetatori. Și asta pentru că, de cele mai multe ori, este cuvântul victimei împotriva cuvântului agresorului. Psihologii au rolul de a stabili dacă victima minoră fabulează sau spune adevărul.

Ce a stabilit expertiza psihologică

În cazul Irinei, specialiștii au concluzionat că fetița prezintă întregul tablou al copilului abuzat.

„În momentul în care relatează evenimentele traumatizante prin care a trecut, minora manifestă timiditate, rușine, anxietate, agitație la nivelul mâinilor. Se constată indicatori traumatici prin gesturi, tremur și ticuri verbale. Relatările minorei sunt precise și concrete, trăiește afectiv aceste evenimente, pe care le-a resimțit ca fiind dăunătoare la nivel fizic și emoțional. Urmare a celor relatate anterior, minora prezintă indicatori ai abuzului sexual”, au concluzionat psihologii, exemplificând detaliile abuzurilor sexuale descrise de fetiță.

Irinei îi era frică de bunic. În cadrul interviului, a relatat mai multe episoade brutale ale acestuia.

„O lovea pe străbunica, pe bunică, pe unchiul meu. Odată, m-a strâns de gât și m-a aruncat în pat. Mi-a fost atât de frică, încât am făcut pipi pe mine. Și pe mami o bătea. Eu mereu îi spuneam: nu ai voie să o bați pe mami, dar nu știu dacă mă asculta, că el în continuare o lovea”, este citată fetița în expertiza înaintată procurorilor.

„Câteodată mai văd în faţa ochilor ce s-a întâmplat, stau cu ochii deschişi şi văd aşa. Odată am visat că era el dezbrăcat şi stătea aşa dezbrăcat şi am visat că am strigat după ajutor. Îmi vine să plâng că îmi amintesc”, le-a spus copila psihologilor.

Bărbatul acuzat a picat testul poligraf

Audiat de procurori, bărbatul de 52 de ani a negat că ar fi avut un comportament nepotrivit față de nepoata sa. S-a apărat spunând că este victima socrilor săi, care vor să îl alunge din casă.

„Este foarte greu de imaginat, dacă nu chiar imposibil, pentru o persoană aflată în deplinătatea facultăţilor mintale, de ce aceştia, în calitate de proprietari, ar fi avut nevoie să inventeze o astfel de «poveste» pentru a-l evacua din locuinţă”, a punctat procurorul, care a dispus trimiterea în judecată a bărbatului de 52 de ani sub acuzația de viol și agresiune sexuală.

În fapt, s-a reţinut că, în perioada 2017 – aprilie 2021, numitul S.G., profitând de imposibilitatea persoanei vătămate minore de a-şi exprima în mod liber voinţa, a întreţinut raporturi sexuale orale cu aceasta (fără a se putea stabili cu exactitate numărul acestora). Extras din rechizitoriu:

În timpul anchetei, bărbatul acuzat a fost testat cu poligraful. La toate cele patru întrebări referitoare la actele sexuale exercitate asupra copilei, a manifestat comportament simulat, conform anchetatorilor.

În fața judecătorilor, bărbatul, cercetat sub control judiciar, a invocat că a picat testarea poligraf deoarece era emoționat.

Procesul urmează să înceapă la Judecătoria Segarcea, judecătorii de cameră preliminară validând probele administrate de procurori.

*Numele victimei a fost schimbat pentru a-i proteja identitatea.

