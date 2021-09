Kamara a mers alături de fosta soție în Barcelona, acolo unde fiul lor Leon a fost operat pentru a opta oară. Emoțiile au fost mari și cei doi părinți s-au rugat ca totul să fie bine. Operația a fost una reușită, iar medicii sunt mulțumiți de rezultat. Intervenția pe care a făcut-o este o alungire de mușchi pe care Leon a mai făcut-o și în urmă cu un an, în luna iulie.

„Suntem la Barcelona, după intervenție. Sunt aici cu Oana și cu Leon. Se odihnesc în momentul ăsta amândoi. Leon doarme de ceva vreme pentru că e obosit. Am ieșit din spital, a fost o intervenție reușită. Am ieșit din spital azi pe la ora 12:00 – 13:00, medicii sunt mulțumiți de rezultat, noi suntem mulțumiți de rezultat. E vorba de o alungire de mușchi pe care Leon a mai făcut-o și anul trecut în iulie, anul ăsta am ajuns să o facem în septembrie pentru că nu s-a putut mai devreme”, a spus Kamara la Antena Stars.

În următoarele trei luni, copilul, în vârstă de 7 ani, va avea nevoie de recuperare și nu are voie sub nicio formă ca timp de 3 săptămâni să facă mișcare.

„E bine, doar că timp de trei luni urmează o perioadă de recuperare. Primele trei săptămâni nu are voie să facă mișcare, după o lună va începe să facă ușor mișcări de mobilizare”, a mai adăugat Kamara.

Artistul încearcă din răsputeri să facă tot ce poate ca fiul său să fie bine. Leon face terapie și în București, dar și la Timișoara. Peste 5 luni, fiul lui Kamara va fi consultat de către medicii din străinătate.

„Operația a fost ieri, iar astăzi ne-au externat. Mâine ne întoarcem acasă. (…) După această perioadă de recuperare urmează tratamentele intensive pe care el le face. Fiecare terapie în parte îl va ajuta în dezvoltarea lui, vom face asta la București, dar și la Timișoara. Vor veni specialiști din străinătate care îl vor consulta, iar după cinci luni, doctorul care l-a operat va veni să îl evalueze”, a mai mărturisit el, vizibil emoționat.

Fosta soție a lui Kamara a declarat că ultima operație a fiului ei a costat 10.000 de euro. Oana este mândră că fiul ei face progrese de la o zi la alta.

„Costurile se ridică undeva la 10.000 de euro. Avem și banii pentru intervenție. În rest, este bine, dăm înainte, merge în fiecare zi la terapie, nu avem ce face, sperăm că într-o zi o să se facă bine. El nu are prieteni de vârstă lui, mai mult adulții sunt prietenii lui. Însă, înțelege tot, cântă, recită melodii, poezii în franceză. Suntem mândri de el”, a spus Oana în urmă cu o lună, potrivit spynews.

