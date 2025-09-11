Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Franța.

„Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Republica Franceză, prin intermediul Academiei Créteil, a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie (LV2), în sistemul public preuniversitar. Proiectul va fi implementat în cadrul Collège Aimé et Eugenie Cotton din localitatea Blanc-Mesnil (departamentul Seine-Saint-Denis), unde sunt școlarizați mai mulți copii vorbitori de limbă română”, a transmis într-o postare pe social media ambasadorul României în Franţa, Ioana Bivolaru.

„Programul-pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și are ca obiective creșterea graduală a numărului de elevi și structurarea unui curs de formare în limba română, în cadrul sistemului școlar francez, până la nivelul clasei a XII-a.”, a mai adăugat aceasta.

Inițiativa reprezintă un pas important pentru integrarea comunității românești și pentru promovarea limbii române în școlile franceze. Proiectul este coordonat de Academia Créteil, instituția care gestionează educația la nivel regional și care este subordonată Ministerului Educației din Franța.

„Mulțumim tuturor celor implicați în reușita acestui proiect! Mulțumiri deosebite conducerii Collège Aimé et Eugénie Cotton, domnului profesor Alexandru Mardale, elevilor și părinților acestora, autorităților franceze centrale și celor de la nivel local”, a mai transmis Ambasada României în Franța.

Este pentru prima dată când limba română este introdusă ca limbă străină obligatorie (LV2) într-o școală publică franceză, printr-un program structurat pe termen lung. Decizia vine ca răspuns la numărul tot mai mare de elevi cu origini românești din regiunea pariziană și la solicitările familiilor.

În Franța trăiesc aproximativ o jumătate de milion de români.