Dacă la termenul anterior, din 18 martie, Dragnea a acuzat dureri de spate şi s-a internat într-o clinică privată, acum, acesta declară că se va prezenta în faţa judecătorilor.

„Data trecută am fost în spital. Nu am refuzat niciodată să merg în faţa instanţei. Nu cred foarte mult în asta, dar îmi fac datoria şi o să merg”, a declarat Liviu Dragnea, la Călăraşi, precizând că nu are „nicio aşteptare” în privinţa sentinţei.

„Indiferent de ce prevederi vor fi sau au fost sau ar putea fi, care, vezi Doamne, ar fi putut să mă ajute, la mine oricum nu se aplicau. N-am nicio aşteptare”, a menţionat liderul PSD.

Tot luni va fi audiată de judecători şi Olguţa Şefu, fosta directoare a Direcţiei de Protecţie a Copilului Teleorman, şi ea inculpată în dosar.

Avocatul lui Dragnea vor să ceară amânarea pronunțării sentinței

Avocații lui Liviu Dragnea ar putea cere amânarea pronunțării sentinței până la o decizie a Curții Constituționale privind completurile specializate de 3 judecători de la instanța supremă, a declarat pentru HotNews.ro Adrian Toni Neacșu, avocat în acest dosar.

Asta în condiţiile în care săptămâna trecută, CCR a amânat pentru 19 aprilie pronunțarea unei hotărâri. O decizie favorabilă a Curții l-ar putea scăpa pe Dragnea de condamnare şi ar putea duce la reluarea întregului proces.

3 ani și jumătate în prima instanță

În dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman (DGASPC) Teleorman, Liviu Dragnea a fost condamnat în primă instanţă la 3 ani şi 6 luni închisoare cu executare. Procesul în apel a fost amânat pe parcursul a mai multe termene de judecată, în urma controverselor referitoare la constituirea completurilor de cinci judecători.

În 21 iunie 2018, un complet de 3 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul ce viza angajarea fictivă a două angajate – Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica – la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Teleorman.

Potrivit procurorilor, cele două angajate nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor muncă semnat cu DGASPC Teleorman, lucrând de fapt activitatea la PSD Teleorman.

DNA arată că, în calitate de preşedinte al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Dragnea coordona şi controla activitatea DGASPC Teleorman și ar fi determinat-o pe Anisa Niculina Stoica să se angajeze şi să fie remunerată la DGASPC Teleorman. Dragnea mai este acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman.

În aprilie 2016, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare în dosarul Referendumului, decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie fiind una definitivă.

Dragnea a fost acuzat, în dosarul Referendumului, de folosirea influenţei sau a autorităţii de către o persoană care deţine o funcţie de conducere într-un partid, în scopul obţinerii pentru sine sau altul de foloase necuvenite.

