Această decizie fără precedent vine în contextul unei escaladări a tensiunilor între sistemul judiciar și factorul politic.

Activitățile suspendate de Tribunalul București și Curtea de Apel

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat suspendarea majorității activităților de urmărire penală, cu excepția unor cazuri urgente.

„Având în vedere cele arătate anterior, faptul că proiectul de lege propus nu rezolvă inechitățile sociale, ci reprezintă o presiune suplimentară și nenecesară asupra sistemului de justiție și o diversiune menită să distragă atenția opiniei publice de la celelalte măsuri fiscal-bugetare adoptate în cursul acestui an, s-a hotărât adoptarea unei forme de protest față de modificările legislative propuse prin proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, transmis Consiliului Superior al Magistraturii (…) de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, se arată în comunicatul transmis presei de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Aceasta include suspendarea supravegherii urmăririi penale, a primirii dosarelor noi și a soluționării plângerilor împotriva deciziilor de netrimitere în judecată.

  1. Suspendarea activității de urmărire penală a procurorilor, cu excepția activităților necesare în dosarele de urmărire penală în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate.
  2. Suspendarea activității de supraveghere a urmăririi penale de către procuror în dosarele penale, cu excepția celor în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate.
  3. Suspendarea activității de primire a dosarelor penale în care organele de cercetare penală formulează propuneri de terminare a urmăririi penale, respectiv de luare a unor măsuri procesuale.
  4. Suspendarea activității procurorilor din cadrul secțiilor judiciare referitoare la participarea la judecarea cauzelor și formularea concluziilor, cu excepția concluziilor privind măsurile preventive și concluziilor în dosarele civile având ca obiect emiterea ordinelor de protecție.
  5. Suspendarea activității de soluționare a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată.
  6. Suspendarea activității de soluționare a cererilor formulate de părți sau de alte instituții.
  7. Suspendarea oricăror alte activități conexe activității de urmărire penală (inclusiv a soluționării cererilor de prelungire a dreptului de circulație).
  8. Suspendarea activității cu publicul și de primire în audiență.
Protestul procurorilor începe de marți, 26 august, și „va fi menținut pe durată nedeterminată, până la retragerea propunerii legislative de către inițiatorii acesteia”, se mai arată în document.

În paralel, judecătorii Curții de Apel București (CAB) au decis și ei să-și suspende activitatea, începând de miercuri, 27 august, cu excepția cauzelor care implică drepturi și libertăți fundamentale.

„Suspendă soluționarea cauzelor, cu excepția celor care au în care se exercită funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală, a cauzelor având ca obiect dispoziția asupra măsurilor preventive privative de libertate, luare măsură declarare indezirabil, custodia publică, suspendarea executării actelor administrative”, a transmis CAB, într-un comunicat de presă.

În schimb, judecătorii îşi vor îndeplini atribuțiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuții legale şi regulamentare (cu excepția judecării cauzelor, în afara cazurilor menționate).

Judecătorii de la CAB cer retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și a campaniei agresive, așa cum o numesc ei.

„Solicită ferm reprezentanților puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorității judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”, se mai arată în comunicat.

CSM: propunerile Guvernului afectează independența justiției

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat dur la intenția Guvernului de a modifica pensiile magistraților.

Într-un comunicat de presă, CSM a acuzat o „escaladare a atitudinilor publice ostile față de judecători și procurori” și a criticat „luări de poziție repetate ale reprezentanților care compun coaliția de guvernare” care ar urmări „să culpabilizeze sistemul judiciar pentru dificultățile economice și bugetare”.

CSM a subliniat necesitatea unui „dialog real cu sistemul judiciar” înainte de orice modificare legislativă și a acuzat Guvernul de o atitudine „specifică societăților autocratice”.

Forul magistraților consideră că propunerile Guvernului „afectează grav independența justiției” și reprezintă o poziție „inflexibilă, de forță și de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească”.

Contextul protestului magistraților din România

Decizia de suspendare a activității vine în urma anunțului Guvernului privind intenția de a modifica pensiile speciale ale magistraților.

Această propunere a stârnit nemulțumiri în rândul judecătorilor și procurorilor, care consideră că le sunt afectate drepturile câștigate.

CSM a convocat adunări generale ale judecătorilor și procurorilor pentru 26 și 27 august, pentru a dezbate modificările propuse de Guvern. Aceste întâlniri ar urma să stabilească o poziție oficială a sistemului judiciar față de proiectul legislativ.

Suspendarea activității judiciare ar putea avea consecințe semnificative asupra funcționării sistemului de justiție din România.

Întârzierea soluționării dosarelor și blocarea unor proceduri judiciare ar putea afecta drepturile cetățenilor și eficiența actului de justiție.

Adevarat_Neadevarat 26.08.2025, 13:53

Astia fac greva doar cand ii doare pe ei la buzunar si spun ca o fac pentru tara. Trebuiau sa faca greva cand s-au anulat ilegal alegerile, daca voiau sa faca ceva pentru tara. Sau cand ilegal s-a interzis dreptul la libera circulatie pentru nevaccinati.

