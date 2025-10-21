Acest lucru vine în contextul pronunțării deciziei Curţii Constituţionale (nr. 479/2025 din data de 20.10.2025 în dosarul nr. 4008A/2025) asupra obiecției de neconstituționalitate referitoare la legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Potrivit unui comunicat remis presei, judecătorii Curții de Apel Craiova s-au reunit în cadrul Adunării generale şi au hotărât cu majoritate suspendarea măsurilor adoptate prin art. 3 din Hotărârea Adunării generale nr. 3 din data de 26.08.2025. Mai precis, au renunțat la grevă, relatează Știri Craiova.

„Judecătorii Curţii de Apel Craiova solicită celorlalte puteri ale statului să respecte statutul constituțional al judecătorilor şi să îşi asume principiile stabilității şi previzibilității acestui statut”, se arată în finalul anunțului Curții de Apel Craiova.

Totodată, și Judecătoria Craiova a anunțat că s-a hotărât „suspendarea măsurilor de limitare a activităţii de judecată, adoptate anterior şi reluarea activității începând cu data de 22 octombrie 2025”.

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, luni, 20 octombrie, cu un scor de 5 la 4, să declare neconstituțională legea Guvernului Bolojan care prevedea reducerea pensiilor speciale ale magistraților cu 25% și creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani.

