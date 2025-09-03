Grădina zoo nu are autorizație de mediu

În grădina zoologică respectivă este ținută în cușcă o maimuță din specia macac, un animal exotic care necesită autorizații speciale pentru deținere, conform Ebihoreanul. Acest zoo nu are autorizație de mediu. De la DSVSA Bihor, potrivit site-ului instituției, a obținut doar o autorizație pentru adăpostirea de cai, lame, vaci, oi, capre, porci și păsări, nicidecum pentru animale tropicale.

Săptămâna aceasta, ferma a fost vizitată de autorități, care au dat o amendă de 6.000 de lei de la DSVSA și alta de 50.000 de lei de la Garda de Mediu, și ulterior au și sistat activitatea locației.

O altă grădină zoologică ilegală, deschisă de un consilier PNL

Situația vine la nici o lună după ce Bihoreanul a descoperit că grădina zoologică Liska Park de la Șinteu, co-deținută de consilierul PNL de Oradea, Mihai Torjoc, funcționează în clandestinitate, fără autorizație de mediu sau sanitar veterinară, ambele fiind obligatorii. Totodată, vizitatorii sunt protejați de tigri doar cu un geam termopan.

În promovarea de pe rețelele de socializare apar în fotografii și tigri bengalezi, toți adulți, dar și un râs african. Acestea sunt specii protejate, a căror deținere este strict reglementată, ei putând să fie adăpostiți doar în grădini zoologice autorizate.







