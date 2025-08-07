Peste 50 de specii de animale

Grădina zoologică privată a fost inaugurată duminică, pe valea Târnei, lângă Șinteu. Parcul se întinde pe 70 de hectare și are peste 50 de specii de animale: de la tigri, caracal (râs african), canguri pitici, iepuri de Patagonia, porci mistreți, porci vietnamezi, porci mangaliță, bizoni, bivoli, alpaca, lama, până la păuni, porumbei, mufloni, multe rase de cerbi/căprioare și un cerb albinos.

„Investitorul nu a depus nicio solicitare”

În promovarea de pe rețelele de socializare apar în fotografii și tigri bengalezi, toți adulți, dar și un râs african. Acestea sunt specii protejate, a căror deținere este strict reglementată, ei putând să fie adăpostiți doar în grădini zoologice autorizate.

Liska Park este, de fapt, o afacere clandestină, pentru că nu are autorizație. Conform Legii 191/2002 privind grădinile zoologice și acvariile publice, înainte de deschidere, o grădină zoologică ar trebui să obțină o autorizație de mediu și alta sanitar-veterinară. Conform Bihoreanul, reprezentanții Direcției pentru Mediu și cei ai Direcției Sanitar-Veterinare au confirmat că Liska Park nu a solicitat astfel de documente.

„Investitorul nu a depus nicio solicitare”, a confirmat șefa Direcției pentru Mediu Bihor, Sanda Mercea, miercuri, pentru sursa citată mai sus. De asemenea, nici DSVSA Bihor nu a înregistrat vreo cerere din partea administratorilor grădinii.

