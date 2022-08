„Chestiunea este un pic mai complicată din punct de vedere tehnic, dar noi vom face mai mult decât spune legea. Și aici, când se va lua decizia în coaliție, este atributul liderilor coaliției să anunțe. Eu vă spun doar legal. Dacă ar fi să dăm doar rata inflației, rata inflației pentru anul 2022 o să o cunoaștem abia la sfârșitul primului trimestru din 2023, de aia în Legea 263, legea pensiilor, se spune că se merge pe o rată a inflației din anul 2021, care era mult mai mică decât ce este acum”, a spus Marius Budăi.

„Nu vreau să intru în cifre, pentru că nu vom face acest lucru. Nu vom merge pe o majorare mai mică”, a adăugat demnitarul.

În acest moment, rata inflației este de 15%, iar inflația din 2021, la care s-a referit ministrul PSD al muncii, a fost de 5,1%, potrivit Institutului Național de Statistică.

Pensiile sub 3.000 de lei ar putea fi scutite de impozit

Totodată, o altă majorare a pensiilor s-ar putea decide în perioada următoare. Potrivit informațiilor Libertatea, în coaliție urmează să se reia discuțiile privind creșterea plafonului de la care pensiile nu vor mai fi impozitate.

Concret, cine are acum pensia sub 3.000 de lei ar putea să nu mai plătească impozitul de 10%, iar acest lucru ar aduce un spor lunar de aproximativ 100 de lei pentru fiecare pensionar. Dacă măsura va fi adoptată în coaliție, cel mai probabil va intra în vigoare din 2023. În acest moment, doar pensionarii care au sub 2.000 de lei lunar nu plătesc impozit.

Recomandări CORESPONDENȚĂ de pe frontul din Harkov, acolo unde ziua a început cu mâinile sus în fața Kalașnikoavelor ucrainene și s-a terminat sub ploaia de rachete rusești

4,3 milioane de români au pensii lunare sub 3.000 de lei, în timp ce 3,3 milioane de români au sub 2.000 de lei.

În România sunt 4.794.670 de pensionari, iar pensia medie lunară este de 1.733 de lei, conform datelor oferite Casa Naţională de Pensii Publice pentru luna iulie 2022.

