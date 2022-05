Pe contul de Instagram, Ana Baniciu a anunțat cu mare durere în suflet că mama ei s-a stins din viață. Fiica lui Mircea Baniciu avea o relație foarte bună cu aceasta și i-a fost alături până în ultima clipă. În ultimele două luni, artista nu și-a lăsat mama nicio secundă singură, timp în care starea de sănătate a Adinei se degrada.

„Adina, mama care și-a dedicat întreaga viață copilei ei, care a sprijinit-o și a trăit pentru un singur om… pentru mine! Am stat în ultimele 2 luni alături de ea, am respirat în același ritm și ne-am spus tot ce era frumos și poate am mai uitat să spunem. Am fost alături de ea până la ultima suflare și am condus-o spre un loc luminat. Mama mea nu pleacă niciodată de lângă mine, ea este cu mine la fiecare pas și mă ghidează! Mama mea sfântă și bună pe care o iubesc infinit mi-a dat ultima și cea mai importanta lecție, lecția vieții și înțelepciunea atunci când vine vorba de moarte!

De mulțumit, am să îți mulțumesc în fiecare zi din viața mea pentru că ai fost, ești și vei fi lângă Ana ta care are planuri mari și care nu o să stea o secundă, o să te facă mândră în continuare, așa cum a făcut-o și până acum! Te iubesc cu toata ființa mea, în fiecare secundă! ♥️”, este mesajul postat de Ana Baniciu pe rețelele de socializare.

Adina a fost prima soție a lui Mircea Baniciu și din iubirea lor a venit pe lume Ana, care are acum 29 de ani. Pe 19 octombrie 2014, artistul s-a căsătorit cu Alina Nemeș, femeia care i-a dăruit un copil, Victor.

Recent, Ana Baniciu anunța că se pregătește de nuntă, după ce iubitul ei o ceruse în căsătorie. Din păcate, la eveniment artista nu va mai putea să o aibă pe mama ei alături.

