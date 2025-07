Videoclipul tulburător cu femeia din Sibiu a devenit viral

Scenele șocante s-au petrecut în localitatea Dumbrăveni, din județul Sibiu. În filmarea de aproximativ opt minute, care a ajuns virală în mediul online, se poate vedea cum femeia ține Biblia în mână, citește din ea și îi pune mai multe întrebări tulburătoare fiicei sale.

Femeia din Sibiu își supune fiica unui presupus ritual de exorcizare. Mama îi adresează copilei mai multe comenzi și îi pune o serie de întrebări, precum: „câți demoni are în ea” sau „de ce nu-l ascultă pe Dumnezeu”.

Copila este forțată să repete rugăciuni și să-și mărturisească presupusele greșeli, în timp ce plânge continuu. Imaginile șocante au stârnit un val de reacții puternice în mediul online.

„Rugăm Protecția Copilului Sibiu să trateze cu maximă seriozitate acest comportament abuziv la adresa minorei. Solicităm autorităților din România să își facă datoria. Copilul este terorizat! Nu este acceptabil ca, în anul 2025, astfel de comportamente să mai existe!”, este mesajul postat alături de imaginile șocante, pe Facebook.

Reacția Protecției Copilului Sibiu

Cazul a stârnit un val de revoltă și reacții, iar DGASPC Sibiu s-a autosesizat. Aceștia au precizat că întregul caz este în evaluare, după ce imaginile au ajuns virale pe TikTok.

Recomandări Piedone a fost demis de la șefia ANPC de premierul Ilie Bolojan după ancheta DNA. Cine preia funcția

„Am fost sesizați cu privire la acest caz apărut pe rețeaua TikTok. Cazul este în evaluare, a fost preluat de colegii din cadrul Serviciului de intervenție în caz de abuz, neglijare”, au transmis reprezentanții de la Protecția Copilului Sibiu, pentru sursa citată mai sus.

La rândul său, primarul din Dumbrăveni știe deja de acest caz. Edilul spune că primăria a luat primele măsuri, iar familia a fost vizitată de asistenții sociali.

„Am luat măsuri. Am făcut solicitare la Poliția Română. Știm de acest caz de aproximativ 10 zile. Am luat legătura cu Poliția din Dumbrăveni. Avem plan de anchetă socială. Mama a fost deja vizitată de asistenții sociali, și-a luat angajamentul că nu va mai face vrăjitorii. Fata are între 14 și 15 ani”, a spus primarul din Dumbrăveni, pentru Ora de Sibiu.

Mama fetei este cunoscută pentru antecedentele sale

Femeia se pare că nu ar fi la prima abatere de acest fel. Mama din județul Sibiu este cunoscută pentru comportamentul ei și a fost deja avertizată verbal în repetate rânduri, după cum a declarat chiar primarul din Dumbrăveni.

Recomandări Culisele ședinței care a fost la un pas să rupă Coaliția. Miza: banii pentru primari

Edilul spune că mama este beneficiară de ajutor social și mărturisește că femeia pune mare presiune pe copil, acțiunile sale fiind nejustificate și inacceptabile.

„Am sunat și fetele de la Asistență Socială – sunt la medicul de familie și se deplasează acum la doamna S. Monitorizăm încontinuu. Fetița are un handicap, dar nu grav. Nu este lipsită de discernământ. Dacă se continuă în acest ritm, copilul va trebui separat de mamă. Ea pune presiune constantă pe copil, iar comportamentul ei este inacceptabil”, a mai declarat primarul Emil Dârloșan, pentru presa locală.

Ce este exorcizarea

Exorcizare este un ritual religios prin care se încearcă alungarea demonilor sau a altor entități spirituale presupuse a fi posedate unei persoane sau unui obiect.

Prin această practică, de obicei efectuată de un preot sau un episcop, se cere în numele unei puteri superioare (în creștinism, în numele lui Isus Hristos) ca persoana sau locul să fie eliberat de sub influența diavolului sau a spiritelor necurate.

În tradiția creștină, exorcizarea este considerată o acțiune de cult care se realizează cu autoritate, iar exorcistul blestemă demonul și îi poruncește să iasă din persoana posedată, nu în numele său, ci în numele lui Dumnezeu, potrivit Descoperă.

Recomandări Traficanta de cocaină din Chile pe care Poliţia Română o caută de 20 de ani aducea droguri ascunse în cârje şi în crose de golf. Ea făcea parte din reţeaua lui Dorel Carlos Villamarín Villamarín care antrena cărăuşii cu boabe de struguri

Cine are dreptul să realizeze exorcizarea

În tradiția creștină, exorcizarea este realizată, de obicei, de către preoți sau episcopi care au această datorie pastorală și canonică, primită odată cu Taina Hirotoniei (hirotonia este slujba prin care cineva devine preot), potrivit Crestinortodox.ro. Acești slujitori bisericești săvârșesc ritualul exorcizării cu autoritate, rostind rugăciuni și porunci adresate demonilor să iasă din persoana posedată, toate acestea făcându-se în numele lui Dumnezeu, nu în numele preotului însuși.

Practica este o tradiție veche, moștenită de la Mântuitorul Iisus Hristos și Sfinții Apostoli, transmisă prin Sfinții Părinți și reglementată canonic în Biserica Ortodoxă. Exorcizarea nu este o practică rezervată oricui, ci doar celor care sunt pregătiți și autorizați de Biserică să o facă.

Cazul exorcizării de la Mănăstirea Tanacu, cel mai mediatizat din România

Cazul exorcizării de la Mănăstirea Tanacu este unul dintre cele mai mediatizate și controversate din istoria recentă a Bisericii Ortodoxe Române. În iunie 2005, o măicuță în vârstă de 23 de ani, pe nume Irina Cornici, a murit în timpul unui ritual de exorcizare condus de preotul Daniel Corogeanu și patru măicuțe din același așezământ monahal din județul Vaslui.

Irina Cornici suferea de tulburări psihice grave – fusese diagnosticată cu schizofrenie dezorganizată și avea crize psihotice frecvente. Preotul și măicuțele au considerat însă că este posedată de demoni și au inițiat ritualul de exorcizare, care a durat aproximativ trei zile. În acest interval, tânăra a fost legată de o cruce de lemn, cu un căluș în gură, și i s-au refuzat hrana și apa. Situația a degenerat până când Irina a decedat după suferințe îndelungate.

În urma anchetei și procesului, Daniel Corogeanu a fost condamnat la 7 ani de închisoare, măicuța stareță la 6 ani, iar celelalte trei măicuțe implicate au primit pedepse de 5 ani fiecare. Acest caz a provocat un val de dezbateri privind practicile exorcismului în Biserica Ortodoxă Română și limitele acestui ritual în contextul problemelor de sănătate mintală.