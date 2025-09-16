Pedepse dure pentru managerii Miteni

În iunie 2025, un tribunal penal din Vicenza a condamnat 11 foști directori ai companiei Miteni la pedepse însumând 141 de ani de închisoare. Aceștia au fost găsiți vinovați de infracțiuni grave, precum:

  • otrăvirea deliberată a apei,
  • dezastru ecologic,
  • gestionarea ilegală a deșeurilor,
  • faliment fraudulos.

Instanța a decis și plata unor despăgubiri pentru 300 de părți civile. Verdictul a fost chiar mai sever decât cel cerut de procurori, care solicitaseră 121 de ani.

Ce sunt PFAS – „substanțele chimice eterne”

PFAS (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate) sunt compuși chimici sintetici folosiți în:

  • ambalaje alimentare (precum cutiile de pizza),
  • vase de gătit antiaderente,
  • îmbrăcăminte rezistentă la apă și murdărie.

Sunt numite „substanțe chimice eterne” pentru că nu se descompun nici în natură, nici în organismul uman. Studiile le asociază cu riscuri grave pentru sănătate: tulburări hormonale, afectarea sistemului imunitar, probleme reproductive și chiar cancer.

PFAS se ascund și în sute de cosmetice, dar și în praful din casele noastre.

Unul dintre compușii produși de Miteni, PFOA, este clasificat de Organizația Mondială a Sănătății drept cancerigen și este interzis în Uniunea Europeană.

Mamme No PFAS, grupul care a schimbat cursul procesului

Printre părțile civile s-a aflat și grupul Mamme No PFAS, mame din regiunea Veneto ai căror copii au niveluri alarmante de substanțe toxice în sânge.

Pe tricourile lor scrie numele copilului, concentrația de PFOA și mesajul cutremurător: „Îmi otrăvești copilul”.

„Eram foarte îngrijorați… Noi, mamele, am început să vorbim și să ne împărtășim preocupările în locurile unde ne întâlneam: la cabinetul pediatrului, după slujbă, în grădina școlii”, povestește Giovanna Dal Lago, una dintre membrele grupului.

Testele au arătat valori de peste 300 ng/ml de PFOA în sângele unor copii, de sute de ori mai mari decât nivelul considerat sigur de experții internaționali.

„A fost aproape ca un miracol”

Pentru Giovanna Dal Lago și celelalte mame, verdictul a însemnat o victorie istorică:

„Am plâns, pentru că se întâmplase ceva neașteptat, dar am plâns și de durere, gândindu-mă: «Uite ce s-a întâmplat, cât de grav e!»”.

Chiar dacă procesul a durat peste patru ani și a presupus costuri uriașe pentru familii, decizia confirmă faptul că managerii Miteni știau de contaminare și au ales să ignore consecințele.

Impact pentru restul Europei

Verdictul de la Vicenza este unul dintre primele cazuri PFAS soluționate penal în Europa. 

Spre deosebire de SUA, unde au existat doar litigii civile, în Italia judecătorii au impus închisoare.

„Aici, instanța pare să fi recunoscut impactul major pe care deciziile acelor persoane l-au avut asupra comunității din Veneto. În acest sens, este un lucru istoric”, explică Hélène Duguy, avocat de mediu la Client Earth.

Cazuri similare există și în Belgia, unde locuitorii din Zwijndrecht cer justiție pentru poluarea cauzată de uzina 3M. 

Activistul Jeroen Van Reeth speră că hotărârea italiană va impulsiona și alte anchete: „Ei transmit mesajul că acest lucru nu este posibil”.

„Poluezi, repari; altfel, nu există dreptate”

Deși instanța a stabilit răspunderea penală, procesul de curățare a solului și apelor contaminate este abia la început și extrem de costisitor.

Eliminarea completă a PFAS din Europa ar putea ajunge la două trilioane de euro în 20 de ani.

„Poluezi, repari; altfel, nu există dreptate… Nu ne pasă dacă acești oameni ajung la închisoare, dar vrem să sape pământul cu noi”, spune Giovanna Dal Lago.

Organizația Mamme No PFAS și alți activiști de mediu cer o lege europeană care să interzică complet producția de PFAS. 

O propunere oficială din partea Comisiei Europene este așteptată în decembrie 2025, în cadrul reformei reglementărilor privind substanțele chimice.

