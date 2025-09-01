Sistemul de emitere a biletelor, „prea complicat”

Marea Britanie pregătește un nou sistem de plată pentru călătoriile cu trenul. Astfel, în loc să cumpere bilete la gară sau pe telefon, călătorii vor scana un cod de bare dintr-o aplicație când trec prin porțile de acces. Călătoriile lor vor fi urmărite folosind locația telefonului prin GPS, scrie The Independent.

Dacă testul are succes, sistemul digital de emitere a biletelor bazat pe locație l-ar putea înlocui complet pe cel „tradițional”, modernizând călătoriile cu trenul și economisind bani și timp pentru pasageri.

Ministrul căilor ferate, Lord Peter Hendy, a declarat: „Sistemul de emitere a biletelor de tren este mult prea complicat și necesită o actualizare pentru a-l aduce în secolul 21. Prin aceste teste facem exact acest lucru, făcând cumpărarea biletelor mai convenabilă, mai accesibilă și mai flexibilă”, a adăugat el, potrivit The Independent.

Trialul va începe pe 1 septembrie pe linia de cale ferată din East Midlands (zona central-estică a Marii Britanii) între Leicester, Derby și Nottingham și se va extinde în Yorkshire la sfârșitul lunii septembrie pe serviciile Northern Rail (linia de cale ferată nordică) între Harrogate, Leeds, Sheffield, Doncaster și Barnsley.

Recomandări Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Deja testat în alte țări europene

Până la 4.000 de participanți se vor putea înscrie în teste prin intermediul site-urilor operatorilor de tren. Peste 500 de persoane și-au exprimat deja interesul pentru acest sistem, conform lui Oli Cox, șeful strategiei comerciale și planificării afacerilor la East Midlands Railway.

Sisteme similare au fost deja testate în țări precum Elveția, Danemarca și Scoția. În ianuarie, ScotRail a început testarea sistemului său „Tap & Pay” în zona Strathclyde și pe rutele dintre Strathclyde și Edinburgh.

Noua metodă de plată promite să simplifice călătoriile cu trenul și să atragă mai mulți pasageri. Prin utilizarea tehnologiei moderne, se speră că experiența călătorilor va fi îmbunătățită semnificativ, făcând transportul feroviar o opțiune mai atractivă pentru public.

La începutul lunii iulie, Regele Charles al III-lea a anunțat că renunță la trenul regal, folosit de familia regală britanică timp de 150 de ani. Decizia a fost luată din motive financiare, trenul fiind considerat prea scump pentru utilizarea sa redusă și pentru vremurile actuale.