Sistemul de emitere a biletelor, „prea complicat”

Marea Britanie pregătește un nou sistem de plată pentru călătoriile cu trenul. Astfel, în loc să cumpere bilete la gară sau pe telefon, călătorii vor scana un cod de bare dintr-o aplicație când trec prin porțile de acces. Călătoriile lor vor fi urmărite folosind locația telefonului prin GPS, scrie The Independent.

Dacă testul are succes, sistemul digital de emitere a biletelor bazat pe locație l-ar putea înlocui complet pe cel „tradițional”, modernizând călătoriile cu trenul și economisind bani și timp pentru pasageri.

Ministrul căilor ferate, Lord Peter Hendy, a declarat: „Sistemul de emitere a biletelor de tren este mult prea complicat și necesită o actualizare pentru a-l aduce în secolul 21. Prin aceste teste facem exact acest lucru, făcând cumpărarea biletelor mai convenabilă, mai accesibilă și mai flexibilă”, a adăugat el, potrivit The Independent.

Trialul va începe pe 1 septembrie pe linia de cale ferată din East Midlands (zona central-estică a Marii Britanii) între Leicester, Derby și Nottingham și se va extinde în Yorkshire la sfârșitul lunii septembrie pe serviciile Northern Rail (linia de cale ferată nordică) între Harrogate, Leeds, Sheffield, Doncaster și Barnsley.

Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate
Recomandări
Lista taxelor majorate de la 1 septembrie 2025. Șoferii plătesc mai mult pentru rovinietă, unii români rămân fără asigurare de sănătate

Deja testat în alte țări europene

Până la 4.000 de participanți se vor putea înscrie în teste prin intermediul site-urilor operatorilor de tren. Peste 500 de persoane și-au exprimat deja interesul pentru acest sistem, conform lui Oli Cox, șeful strategiei comerciale și planificării afacerilor la East Midlands Railway.

Sisteme similare au fost deja testate în țări precum Elveția, Danemarca și Scoția. În ianuarie, ScotRail a început testarea sistemului său „Tap & Pay” în zona Strathclyde și pe rutele dintre Strathclyde și Edinburgh.

Noua metodă de plată promite să simplifice călătoriile cu trenul și să atragă mai mulți pasageri. Prin utilizarea tehnologiei moderne, se speră că experiența călătorilor va fi îmbunătățită semnificativ, făcând transportul feroviar o opțiune mai atractivă pentru public.

La începutul lunii iulie, Regele Charles al III-lea a anunțat că renunță la trenul regal, folosit de familia regală britanică timp de 150 de ani. Decizia a fost luată din motive financiare, trenul fiind considerat prea scump pentru utilizarea sa redusă și pentru vremurile actuale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul exploziei de la fabrica de prelucrare a lemnului din Sebeș, surprins de camere. Martor: „Era o problemă mecanică” | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Neașteptat unde a apărut Elena Udrea ca o adevărată divă
Nicușor Dan, față în față cu ISPITA, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / FOTO
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ISPITA, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / FOTO
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Lamine Yamal îi depășește pe Messi și Fernando Torres cu un record aparte în La Liga
GSP.RO
Lamine Yamal îi depășește pe Messi și Fernando Torres cu un record aparte în La Liga
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca
Tvmania.ro
Alexia Eram și-a sărbătorit ziua de naștere în stil VIP: tort, distracție și fotografii incendiare în Mykonos. Ce mesaj amuzant i-a transmis mama ei, Andreea Esca

Alte știri

Ursula von der Leyen la Constanța, unde se întâlnește cu Nicușor Dan. Premierul Ilie Bolojan va lipsi
Știri România 12:23
Ursula von der Leyen la Constanța, unde se întâlnește cu Nicușor Dan. Premierul Ilie Bolojan va lipsi
Românii trimiși din spitale la cabinete private îi pot reclama pe medici direct pe site-ul Ministerului Sănătății
Știri România 12:15
Românii trimiși din spitale la cabinete private îi pot reclama pe medici direct pe site-ul Ministerului Sănătății
Parteneri
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Adevarul.ro
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să semneze. Prima reacție a lui Cristi Balaj. Exclusiv
Fanatik.ro
CFR Cluj detonează bomba pe piața transferurilor: fostul jucător al lui Chelsea a ajuns în Gruia și e gata să semneze. Prima reacție a lui Cristi Balaj. Exclusiv

Monden

Ce se va întâmpla cu emisiunea „Happy Café”, prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. „Cel mai important este să ne simțim bine”
Stiri Mondene 12:36
Ce se va întâmpla cu emisiunea „Happy Café”, prezentată de Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. „Cel mai important este să ne simțim bine”
Imagini de la nunta Otiliei Bilionera cu Bekir Ali. Petrecerea a avut loc la restaurantul unui hotel de cinci stele, într-o zonă cu specific otoman
Stiri Mondene 12:11
Imagini de la nunta Otiliei Bilionera cu Bekir Ali. Petrecerea a avut loc la restaurantul unui hotel de cinci stele, într-o zonă cu specific otoman
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner: „Sunt aici!”
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România după moartea lui Felix Baumgartner: „Sunt aici!”
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
ObservatorNews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
Românii noștri iubiți, PĂRINȚI în secret pentru prima oară! Ce nume greu și sfânt are bebelușul, milioane de români îl poartă!
Libertateapentrufemei.ro
Românii noștri iubiți, PĂRINȚI în secret pentru prima oară! Ce nume greu și sfânt are bebelușul, milioane de români îl poartă!
Parteneri
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
GSP.ro
Luis Figo și consecințele trădării care a șocat fotbalul: l-au țintit cu un cap de porc! Pe 15 septembrie, îl reîntâlnește pe Gică Hagi
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Mediafax.ro
De ce dăm bani Republicii Moldova pentru cercetare. Explicația ministrului Educației
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Un tânăr a murit în județul Iași, în timp ce se plimba cu bicicleta! Acesta și-a găsit sfârșitul la doar 22 de ani
KanalD.ro
Un tânăr a murit în județul Iași, în timp ce se plimba cu bicicleta! Acesta și-a găsit sfârșitul la doar 22 de ani

Politic

Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Politică 10:08
Ciprian Ciucu avertizează PSD: „PNL va face parte doar dintr-o coaliție care să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel…”
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Politică 07:48
Guvernul Bolojan îşi asumă la ora 19.00 răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
Fanatik.ro
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile