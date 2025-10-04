Lista „agenților străini” s-a extins

Pe lângă Ovsyannikova, în noua listă a Ministerului Justiției au fost incluși jurnalistul Grigory Amnuel, fosta deputată municipală Maria Solenova și proiectul online „I NEWS”.

Potrivit comunicatului oficial, toți cei declarați „agenți străini” au „diseminat informații false despre deciziile autorităților publice ale Federației Ruse și politicile lor” și „au participat la crearea de materiale pentru organizații considerate indezirabile în Rusia”.

Autoritățile de la Moscova susțin că Marina Ovsyannikova și Maria Solenova „au răspândit falsuri menite să creeze o imagine negativă a Forțelor Armate ale Federației Ruse”.

Protestul care a făcut-o celebră în întreaga lume

Marina Ovsyannikova a devenit simbolul curajului în 2022, când, pe atunci editor la emisiunea „Vremya” de la Canalul 1, a intrat în direct în spatele prezentatoarei Ekaterina Andreeva, ținând un afiș pe care scria „Opriți războiul. Nu credeți propaganda. Vă mint aici”.

Russian anti-war protester Marina Ovsyannikova interrupted a live news bulletin on Russia's state TV Channel One, holding up a sign behind a studio presenter and shouting slogans denouncing the war in Ukraine https://t.co/wxhwqx64zl pic.twitter.com/J8NeE4OB3y — Reuters (@Reuters) March 15, 2022

După incident, a fost concediată de televiziunea de stat, dar a fost angajată imediat de publicația germană Die Welt, unde a continuat să scrie despre cenzura din Rusia. Câteva luni mai târziu, a părăsit definitiv redacția și s-a întors temporar în Rusia, unde a protestat din nou împotriva războiului.

Condamnată în lipsă la opt ani și jumătate de închisoare

În octombrie 2023, Tribunalul Basmannîi din Moscova a condamnat-o în lipsă la opt ani și jumătate de închisoare, acuzând-o de „răspândirea publică de informații false despre armata rusă”. Dosarul a fost deschis după ce jurnalista a criticat, în mai multe postări online, atacurile asupra civililor din Ucraina.

După plecarea din Rusia, Ovsyannikova s-a stabilit în Europa, unde continuă să denunțe agresiunea rusă.

Termenul „agent străin”, folosit pentru a stigmatiza opozanții Kremlinului

Eticheta de „agent străin” este folosită de autoritățile ruse pentru a desemna persoane sau organizații considerate că servesc interesele unor puteri străine. Cei incluși în listă trebuie să își marcheze toate materialele publice cu o mențiune specială, să raporteze sursele de finanțare și se confruntă cu numeroase restricții.

Agenția de presă TASS notează că termenul a devenit o armă politică împotriva criticilor regimului. „Oricine este declarat ‘agent străin în Rusia se confruntă cu dezavantaje majore și pierderea posibilității de a lucra liber”, a scris agenția.

Pierderea drepturilor părintești

După ce a fugit din Rusia, fostul soț al Marinei Ovsyannikova a intentat un proces prin care a cerut retragerea drepturilor sale părintești, invocând „comportament iresponsabil” și „expunerea copiilor la pericol”. Instanța i-a dat dreptate, iar Ovsyannikova a pierdut custodia copiilor.

Războiul din Ucraina a declanșat cel mai dur val de represiune din Rusia post-sovietică. Zeci de jurnaliști, activiști și artiști au fost acuzați de „discreditarea armatei” și incluși în lista „agenților străini”.

Ministerul Justiției actualizează această listă săptămânal. Toți cei adăugați vineri, inclusiv Ovsyannikova, locuiesc în prezent în afara Federației Ruse.