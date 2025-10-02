Probleme frecvente la mașinile electrice

Una dintre cele mai comune defecțiuni la mașinile electrice este pătrunderea lichidului de răcire în alte compartimente ale motorului. Inițial, sistemul funcționează corect, dar în timp, etanșeitatea conductelor se deteriorează, permițând lichidului să ajungă în zona statorului sau în circuitul de ulei, relatează publicația Piata Auto MD.

Această situație poate duce la coroziune și scurtcircuite, provocând daune semnificative motorului. Conform sursei citate, multe mărci de mașini electrice se confruntă cu această problemă, contrazicând ideea că electromotoarele ar fi indestructibile.

Cazul specific al Audi e-tron 55

Specialiștii de la EV Clinic raportează că electromotoarele Audi e-tron 55 cedează frecvent la mai puțin de 50.000 km. Chiar și motoarele înlocuite în garanție tind să reziste doar aproximativ 50.000 km.

Motorul în cauză, cu codul AKA320, are o construcție de bază bine concepută, fiind considerat unul dintre cele mai bune din lume din punct de vedere mecanic. Cu toate acestea, sistemul de răcire complex prezintă vulnerabilități care duc la scurgeri frecvente.

Cauze și consecințe

Principalul punct vulnerabil este un tub proiectat să răcească zona centrală a rotorului. Scurgerile de lichid de răcire în motor duc la scurtcircuite și deteriorarea ireversibilă a acestuia. Piata Auto MD explică: „De obicei, într-un asemenea caz el nu mai poate fi reparat. Şi din câte se pare cele mai vulnerabile sunt articulaţiile acestor circuite, care sunt proiectate fără a ţine cont că materialele lor îşi schimbă elasticitatea în timp, sub influenţa variaţiilor de temperatură şi ciclurilor de uşoară dilatare şi constrângere”.

Costuri ridicate de reparație

Înlocuirea unui electromotor defect poate costa între 4.500 și 4.800 euro, incluzând TVA. Cu manopera, factura totală poate ajunge la 8.000-10.000 euro. Un proprietar din Portugalia a relatat că a primit inițial o factură de 12.000 euro de la service-ul oficial, reușind în cele din urmă să o reducă la 8.000 euro.

EV Clinic acuză Audi că nu a rezolvat această problemă și continuă să perceapă sume mari pentru reparații. Ca răspuns, specialiștii croați dezvoltă un kit de garnituri și componente care promite să rezolve problema acestor motoare.

Recomandări pentru potențialii cumpărători

Cei interesați de achiziționarea unui Audi e-tron 55 la mâna a doua ar trebui să fie conștienți de aceste probleme potențiale. Este recomandată verificarea atentă a motorului pentru semne de scurgeri și luarea în considerare a costurilor potențiale de reparație, care pot ajunge la 6.000-12.000 euro, în funcție de țară.

În concluzie, deși mașinile electrice promit o fiabilitate ridicată, cazul Audi e-tron 55 demonstrează că și acestea pot avea probleme serioase. Potențialii cumpărători trebuie să fie informați și pregătiți pentru eventuale costuri neprevăzute de întreținere.