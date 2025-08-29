Un urs, surprins pe o stradă din Sinaia

Un urs a fost văzut într-un cartier din staţiunea Sinaia, judeţul Prahova, vineri dimineaţă. Autorităţile au emis un mesaj Ro-Alert pentru a avertiza locuitorii şi turiştii. O ambulanţă SMURD a fost trimisă preventiv la faţa locului.

Incidentul s-a petrecut pe strada Victoriei din Sinaia. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova a confirmat apariția animalului sălbatic în zonă.

Prin mesajul Ro-Alert, autoritățile au sfătuit oamenii să se adăpostească. De asemenea, s-a recomandat evitarea apropierii de urs, a hrănirii sau a încercării de a-l filma ori fotografia.

Prezenţa urşilor, o problemă recurentă

În ultimii ani, urşii au fost văzuţi tot mai des în staţiunile de pe Valea Prahovei. Sinaia a fost afectată în mod special. Urșii au apărut adesea în zonele intens circulate. În luna mai, un urs a intrat chiar în curtea Mănăstirii Sinaia, unul dintre cele mai populare obiective turistice din oraş.

Autorităţile monitorizează situaţia şi iau măsuri pentru a preveni eventuale incidente. Prezenţa echipajului SMURD în zonă este o măsură preventivă pentru a asigura intervenţia rapidă în caz de nevoie.

Ce este indicat să faci întâlnești un urs pe stradă

În cazul în care vedeți un urs sau vă întâlniți cu un urs pe stradă, autoritățile recomandă:

Nu vă panicați și nu fugiți, deoarece ursul poate percepe fuga ca o provocare.

Faceți mult zgomot, vorbiți tare sau bateți din palme pentru a-l speria.

Dacă ursul se apropie, purtați un fluier și folosiți-l pentru a face zgomot puternic.

Retrageți-vă încet și cu calm, fără să îl pierdeți din vedere și fără să vă întoarceți cu spatele.

Dacă ursul atacă, adoptați o poziție defensivă, acoperiți-vă capul și gâtul și nu încercați să îl provocați.

Evitați să îl hrăniți sau să îl fotografiați, pentru a nu atrage animalul.

Mersul în grup și evitarea zonelor cu ceață sau ploaie sunt măsuri preventive recomandate.

Nu urcați în copaci decât în cazuri extreme și doar dacă aveți siguranță.

Autoritățile mai recomandă să aveți cu voi spray cu piper și să folosiți petarde sau alte obiecte care produc zgomot pentru a alunga ursul dacă-l vedeți de departe. În plus, ursul este mai periculos dacă este o ursoaică cu pui, procedându-se evitarea traseului respectiv.

Câți urși bruni sunt în România

Populația de urși bruni din România în 2025 este estimată între 10.419 și 12.770 de exemplare, conform unui studiu național realizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”.

Aceasta reprezintă cea mai mare populație de urși din Europa, fiind de aproximativ trei ori mai mare decât nivelul optim pe care ecosistemul îl poate susține, estimat la circa 4.000 de urși. Studiul s-a bazat pe analize genetice efectuate pe peste 24.000 de probe recoltate din 25 de județe și oferă o bază științifică solidă pentru gestionarea celor mai multe exemplare de urs brun din Europa.

Cum intervin autoritățile când ursul atacă într-o localitate

Autoritățile din România intervin gradual în prezența unui urs în localități, conform unei proceduri clare stabilite prin Ordonanța de Urgență nr. 81/2021:

Echipa de intervenție, condusă de primar sau viceprimar, evaluează nivelul de risc al ursului (redus, mediu, mare).

La risc redus, se aplică alungarea ursului prin mijloace precum semnale acustice și luminoase, gloanțe oarbe, gloanțe de cauciuc sau petarde.

La risc mediu, se poate proceda la tranchilizare și relocare a ursului.

La risc mare, se poate ajunge la eutanasiere sau împușcare, în special dacă ursul manifestă un comportament agresiv sau reprezintă un pericol iminent.

Intervenția este realizată de o echipă formată din primar, jandarmi, polițiști locali, medic veterinar și personal specializat cinegetic.

Zona este asigurată pentru siguranța oamenilor înainte de intervenție.

În toate cazurile, după intervenție se întocmește un raport detaliat și, dacă este cazul, se convoacă o comisie pentru constatarea pagubelor.

Această procedură are scopul de a proteja oamenii și bunurile, aplicând soluții proporționale situației de risc, cu implicarea medicului veterinar pentru tranchilizare și eutanasiere în cazuri necesare.