Udo Reckerth, meteorolog la Centrul Meteorologic Regional Transilvania – Sud Sibiu, a explicat cauzele acestui fenomen neobișnuit. Un nou front rece a traversat zona în weekend, aducând o masă de aer polar.

„Pasajul unui front rece în cursul weekendului a adus o masă polară și, pe fondul unui cer senin, printr-o răcire radiativă, temperaturile au coborât la valori extrem de scăzute pentru această perioadă, care au condus și la unele recorduri, caracterizând cea mai rece dimineață din 20 octombrie din istoria măsurătorilor, la stația Miercurea-Ciuc, dar și la alte stații din țară”, a explicat meteorologul.

Fenomenul nu s-a limitat doar la Miercurea-Ciuc. Alte localități din județul Harghita au înregistrat, de asemenea, temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această dată:

Joseni: minus 8 grade Celsius

Toplița: minus 7 grade Celsius

Stația de munte Bucin: minus 6 grade Celsius

Odorheiu Secuiesc: minus 4 grade Celsius

Meteorologii anticipează că vremea va rămâne rece în următoarele zile.

Temperaturile maxime vor oscila între 8 și 10 grade Celsius. Pentru noaptea următoare, se prognozează minime în jurul valorii de minus 8 – minus 9 grade Celsius.

Începând de marți, 21 octombrie 2025, se așteaptă o creștere graduală a temperaturilor.

