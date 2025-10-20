De marți, 21 octombrie, se încălzește în toată țara

Stația meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, luni dimineața, o valoare de minus 9,2 grade Celsius, fiind depășit recordul de temperatură negativă al zilei de 20 octombrie. Vechiul record al zilei de 20 octombrie a fost înregistrat la Miercurea-Ciuc în anul 1949, când termometrele au arătat minus 9 grade Celsius.

Vremea a fost foarte rece și în alte localități din Harghita.

La Joseni s-au înregistrat minus 8 grade Celsius, la Toplița termometrele au arătat minus 7 grade, la stația de munte Bucin au fost minus 6 grade Celsius, iar la Odorheiu Secuiesc s-au consemnat minus 4 grade.

Începând de marți, meteorologii prognozează o creștere a temperaturilor, însă nopţile şi dimineţile vor fi reci pentru perioada în care ne aflăm.

Se întorc ploile în mai multe regiuni

Tot de marți, meteorologii anunță ploi în mai multe regiuni. În intervalul 24–28 octombrie, probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în vestul, nordul și centrul țării, iar izolat și în restul teritoriului. Pe alocuri, cantitățile de apă pot fi însemnate.

Maximele vor fi cuprinse între 12 și 19 grade Celsius, în timp ce miercuri, mercurul va urca între 13 şi 20 grade Celsius. Joi, 23 octombrie, vor fi între 17 şi 21 de grade Celsius.

În sudul țării, valorile termice vor crește de la o zi la alta de la valori sub cele specifice, în medie 13…15 grade, până spre valori cu mult peste cele normale datei, astfel maximele regionale vor fi de 20…25 de grade. În următoarel zile, vor fi posibile ploi slabe, dar probabilitatea mai ridicată va fi în intervalul 24-28 octombrie, când acestea se vor extinde în majoritatea regiunilor.

Și în București urmează ca temperaturile să crească de la o zi la lta. Daca luni, valorile în termometre nu vor depăși 16 grade Celsius, de joi, Capitala se va încălzi din nou la peste 20 de grade Celsius.

Temperaturi neobișnuite pentru sfârșit de toamnă

După valul de frig, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei în toată țara, potrivit prognozei meteo pentru următoarele 4 săptămâni, până pe 16 noiembrie 2025.

În ce privește precipitațiile, acestea vor fi în cantități normale până spre jumătatea lunii noiembrie, atunci când ele vor lipsi, se arată în prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

