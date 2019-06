• La aproape patru ani de la Colectiv, în România nu există nici un pat de îngrijire de durată a unui mare ars, la standarde vestice.

• Pe hârtie, există 13 paturi de mari arși la București și Brașov, dar nici acestea nu îndeplinesc toate criteriile occidentale.

• Timișoreanca Mihaela Iacob a fost afectată vineri de o explozie, i s-a indus coma și a aşteptat mai bine de trei zile să fie transportată într-un centru de mari arşi din străinătate.

• Când a plecat în cele din urmă spre Viena, a fost dusă şase ore cu ambulanţa, nu cu avionul. Logodnicul este pus să plătească şi combustibilul, şi rovinietele.

• ”Mereu plătesc aparţinătorii. Dar nu cred că sunt sume importante”, spune Raed Arafat, şeful DSU, pentru cititorii Libertatea.

• Acum două săptămâni, senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a fost transportat de urgență la București cu elicopterul, deși afecțiunea sa, enteroviroză, putea fi rezolvată de orice spital din România.

de Mirela Neag și Alexandra Nistoroiu

Mihaela Iacob a revenit acasă în decembrie, după ce lucrase în Marea Britanie şi Italia câţiva ani. Femeia de 41 de ani şi logodnicul ei, Gelu Groza, plănuiau nunta în această vară. Vineri, 7 iunie, se afla în Timișoara, în apartamentul unor prieteni, la rândul lor plecaţi să lucreze în Marea Britanie.

O scurgere de gaze a provocat explozia în urma căreia Mihaela s-a ales cu arsuri pe 50% din suprafaţa corpului şi cu leziuni ale căilor respiratorii.

Ambulanţa SMURD a dus-o la Casa Austria, Clinica de Chirurgie Plastică a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Timişoara, singurul loc din judeţ în care poate primi îngrijiri temporare un pacient ars.

Spunem temporare pentru că tot ce poate România la 3 ani și 8 luni după drama de la Colectiv e să restabilească funcțiile vitale ale unui mare ars și să-l transporte în străinătate.

Spitalul Floreasca, Spitalul de Arşi din București și Spitalul Judeţean din Brașov tratează cazuri grave, dar șansele pacientului sunt, pe o spitalizare lungă și la arsuri în jur de 50%, mult mai mici decât la clinicile specializate din străinătate.

Mihaela Iacob alături de logodnicul ei, Gelu Groza

Chiar medicii i-au spus s-o ducă afară, că se va infecta

În aceeaşi noapte, medicii şi aparţinătorii au încercat să îi găsească Mihaelei Iacob un loc într-un centru de mari arşi din ţară.

Am fost anunţaţi că nu s-a găsit nici un loc liber în ţară, că saloanele de la Timişoara sunt în reabilitare, iar medicii ne-au sfătuit să începem să dăm telefoane la Ministerul Sănătăţii, pentru că nu există nici un pat. Adrian Costi, prieten al Mihaelei

Mihaela Iacob a fost preluată de ambulanța SMURD după explozia din apartament

”În Timişoara nu există centru de mari arşi, nu sunt facilităţi pentru îngrijirea pe termen lung a unui astfel de pacient”, confirmă şi Mihai Grecu, şeful SMURD Timiş.

Mihaela a fost operată de urgenţă, după care medicii i-au indus coma şi au dus-o în salonul de Terapie Intensivă, unde mai erau şapte pacienţi.

”Unul dintre medici ne-a explicat că trebuie transferată de urgenţă afară, pentru că riscul infectării este maxim, neexistând posibilitatea de a fi izolată”, mai spune Costi.

„În minister este dezorganizare totală, nu există proceduri”

Logodnicul şi prietenul Mihaelei au cerut ajutorul organizaţiei Magicamp, cea care s-a implicat şi în transferul victimelor de la Colectiv.

”Ne-am dat seama că trebuie să apelăm la ajutorul unor oameni care ştiau deja cum trebuie procedat; singuri nu ne-am fi descurcat, mai ales că era weekend”, povesteşte Adrian Costi, amic al Mihaelei.

În jurul Mihaelei s-a mobilizat o mică armată de voluntari, care au încercat să navigheze prin sistem pentru facilitarea transferului în străinătate.

”Vineri, la 11 seara, Magicamp a notificat Ministerul Sănătăţii de existenţa acestui caz la Timişoara. De sâmbătă dimineaţa, după schimbarea gărzii, am fost anunţat că pacienta a devenit netransportabilă. Duminică dimineaţă, când a intrat în tură noua echipă pacienta a redevenit transportabilă. În cele trei zile în care am oferit sprijin, pot trage concluzia că în Ministerul Sănătăţii există dezorganizare totală, că nu se cunoaşte legislaţia şi nu există proceduri”, spune Monica Althamer, voluntar Magicamp.

„Nu avem avion, i se va oferi transport terestru”

De obţinerea unui mijloc de transport pentru transfer s-a ocupat Mihai Grecea, supravieţuitor al incendiului de la Colectiv şi membru în grupul de lucru de la Ministerului Sănătăţii, pentru definirea procedurilor de transfer pentru marii arşi.

”După 48 de ore de la explozie, pacienta era încă în ţară, motiv pentru care, în cursul zilei de duminică am încercat să iau legătura cu Raed Arafat. Acesta a avut telefonul închis, aşa că l-am sunat pe adjunctul său, Călin Alexandru. «Nu avem avion, i se va oferi transport terestru», a fost răspunsul lui Alexandru”, spune Grecea.

Costi, cât şi logodnicul Gelu Groza s-au chinuit să afle detalii despre starea Mihaelei, însă se loveau de refuzurile medicilor, pe motiv că nici unul dintre ei nu era rudă de gradul I cu pacienta.

”Sâmbătă am abordat-o pe medicul Mirela Sărândan, şefa ATI, să ne spună când se reuneşte comisia medicală care va stabili paşii ce trebuie urmaţi. S-a răstit la noi: «Ce vă trebuie vouă nume? Comisia suntem noi»”.

Mihaela a ajuns la AKH Viena, luni în jurul orei 13.00, după un drum de şase ore şi la mai mult de 72 ore de la explozie. Combustibilul și rovigneta ambulanței au fost plătite de prieteni.

Procesul verba care atestă plata de către Magicamp a combustibilului necesar transportului pacientei la AKH Viena

Centrele de la Iași și Timișoara, nefuncționale

La începutul lunii aprilie, un pompier care a fost rănit în timp ce intervenea pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie lângă Băile Herculane, a fost trimis tot cu ambulanţa de terapie intensivă să fie îngrijit la Viena.

Centrele de Mari Arși de la spitalele din Timișoara și Iași ar trebui să aibă câte 6 paturi, dar deocamdată nu sunt funcționale, pentru că nu au dotările necesare pentru astfel de cazuri grave, potrivit Ministerului Sănătăţii.

Raed Arafat, şeful DSU: „Dacă aparţinătorii sunt nemulţumiţi, să mă sune”



– Bună ziua, domnule Arafat, am înţeles că nu s-a găsit o soluţie ca Mihaela Iacob, pacienta din Timișoara, să fie transportată cu avionul şi a plecat cu ambulanţa.

– Deci eu nu mai înţeleg, de fiecare dată mi se găseşte ceva. Viena este la o distanţă de vreo patru, cinci ore de Timişoara. Pacienta putea să fie dusă cu ambulanţa, s-a dus cu ambulanţa, asta este.

– Nu a fost o problemă că nu s-a găsit avion?

– Nu, nu a fost problemă. Noi am găsit asta ca soluţie, pentru că era aproape. Ca şi pompierul pe care l-am trimis acum câteva săptămâni. Deci am transportat pacienta cu ambulanţa cu medic de Terapie Intensivă, pe autostradă, acelaşi lucru. Deci nu câştigam decât o oră în plus cu avionul. Bolnava era stabilă şi am transferat-o aşa.

– Familia a plătit combustibilul și rovinietele pentru transport.

– Noi când ieşim din ţară întotdeauna s-a suportat cheltuiala combustibilului de către aparţinători. Oricum astea nu cred că sunt sume importante. Bine, nu este o regulă. Dacă aparţinătorii sunt nemulţumiţi, să mă sune, să îmi spună ce i-a nemulţumit cu transferul pacientei.

– A durat trei zile până să poată fi găsit un loc în străinătate. De ce?

– Era instabilă, nu era transportabilă. Abia ieri s-a stabilizat, nu putea fi transferată sub nici o formă.

Cum a justificat senatorul drumul cu elicopterul pentru un deranjament stomacal

La sfârșitul lunii mai, ziarul Obiectiv de Suceava a scris că senatorul PSD Virginel Iordache a cerut să fie dus la București cu elicopterul SMURD de la Spitalul Județean Suceava, unde fusese diagnosticat cu enterovirus.

Senatorul a fost adus la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București, unde a primit același diagnostic, ”virus aerogen, prezentând o formă foarte ușoară”.

După ce informațiile au ajuns în presa locală și centrală, parlamentarul Virginel Iordache a declarat, prin intermediul unui comunicat, că, la momentul transferului cu elicopterul, avea ”o stare de sănătate vizibil alterată” și că ”decizia transportării de urgență cu elicopterul a pacientului, dată fiind starea degradată a sănătății acestuia, a aparținut exclusiv medicilor spitalului Sfântul Ioan cel Nou din Suceava.

Pe de altă parte, managerul Spitalului de Urgență Sf. Ioan cel Nou din Suceava, Vasile Râmbu, susține că Virginel Iordache ”a țipat și amenințat” ca să obțină transportul cu elicopterul SMURD la București:

”Înțeleg că acum toată lumea învinovățește medicii suceveni că au solicitat transferul cu elicopterul SMURD pentru așa un diagnostic. Dar medicii au luat această decizie sub presiune și sub amenințări. A țipat la toată lumea. A amenințat. A cerut să fie transferat și a refuzat Ambulanța. Ce puteau face medicii?! Să-l ducă unul cu mașina personală?”.