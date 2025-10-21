Salarii restante de două luni

Salariile sunt restante de două luni, iar bonurile de masă nu au mai fost acordate de trei luni. Mai mult, angajații trimiși acasă în septembrie și octombrie nu au primit nici măcar 75% din salariul de bază, sumă care ar trebui să fie plătită de Liberty.

Repornirea Zincării: o veste mixtă

Zincarea a fost repornită vineri, iar linia de vopsire a început să funcționeze duminică.

„Rămânem cu bucuria că a pornit linia foarte bine, după un an și jumătate de anchilozare”, a declarat o sursă de pe platforma siderurgică gălățeană, conform Viața Liberă.

Repornirea ar putea aduce fonduri pentru achitarea unor restanțe salariale, cum ar fi lichidarea pe luna august.

Plățile întârziate și provocările financiare

Cu toate acestea, plățile nu se vor face imediat, iar angajații care nu au mai primit venituri de peste două luni vor trebui să mai aștepte.

Deși există comenzi pentru tablă vopsită și zincată, colectarea banilor poate dura între două și trei săptămâni.

