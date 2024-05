Grant Shapps a comentat pe contul său de X remanierea de la vârful conducerii Ministerului rus al Apărării. Ministrul britanic al apărării afirmă că Serghei Șoigu lasă „o moștenire dezastruoasă” după 12 ani ca ministru al apărării și se arată sceptic față de capacitățile decizionale ale înlocuitorului său.

„Serghei Şoigu a cauzat peste 355.000 de victime în rândul propriilor militari şi suferinţe masive în rândul civililor în cadrul campaniei ilegale din Ucraina”, denunţă ministrul britanic.

Sergei Shoigu has overseen over 355k casualties amongst his own soldiers & mass civilian suffering with an illegal campaign in Ukraine.



Russia needs a Defence Minister who would undo that disastrous legacy & end the invasion – but all theyll get is another of Putins puppets. https://t.co/gNAhXqoRcm